籃球》台中火車站變鬥牛場！ 大專3X3全國決賽熱鬧開打

大專校院3X3籃球錦標賽於臺中火車站盛大開打。（大專體總提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕全國大專院校3X3暨亞洲大學3X3籃球錦標賽選拔今日開打，一般組於台灣體大鶴鳴樓籃球場、公開組則在台中火車站前廣場，呂威霆領軍的義守大學A隊，早已磨練豐富鬥牛經驗，首日公開男子組預賽全勝晉級。

義守大學A隊由呂威霆、白曜誠、蘇文儒及邱子軒組成，暑假期間曾參與3X3聯盟賽，如今展現絕佳默契連戰皆捷，呂威霆賽後表示，賽前針對敵隊陣容擬定作戰策略，不過第一場手感沒熱開，贏的比較驚險，希望明天大家可以更快找到比賽狀態。邱子軒則指出，其實每次比賽性質不同，所以要累積經驗做調整，來應付這次比賽，「很想代表臺灣打亞大錦標賽，不過先一場一場穩穩拿下！」

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公開女子組中國文化大學，曾在2019年奪下亞大3X3籃球錦標賽女子組冠軍，今年由徐玉蓮帶領三位大一學妹王玥媞、黃巧鈞及鄭慧慈，再度殺入4強。擁有豐富得分手段的徐玉蓮說：「今年最重要任務就是把學妹帶好，同時把握最後學生生涯的每場球賽，面對明天的比賽希望團隊更加沉穩。」

大專院校3X3籃球錦標賽自去年開辦，如今首次與台中市政府運動局合作，此次亞大3X3選拔取公開組前2名，將挑戰由亞洲大學運動總會（AUSF）舉辦的「2021亞洲大學3X3籃球錦標賽」交手來自亞洲各國好手。

義守大學邱子軒。（大專體總提供）

政治大學許浩翔最後關鍵投進3顆兩分球。（大專體總提供）

文化大學徐玉蓮。（大專體總提供）

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