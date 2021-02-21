晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

澳網》喬帥痛宰俄男9度封王！大滿貫18冠到手

2021/02/21 18:43

喬科維奇奪冠。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2021澳洲網球公開賽今日落幕，當今世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）技高一籌，男單決賽7：5、6：2、6：2擊潰近來20連勝的俄國悍將梅德維夫（Daniil Medvedev），喬帥在墨爾本公園風光衛冕，笑捧賽史新高第9冠，也把大滿貫金盃推進至18座。

儘管第3輪右腹肌拉傷，8強又傳出砸爛球拍等爭議風波，33歲的喬帥4強回穩，決賽強勢演出更有如神助，直落3給首闖澳網壓軸的25歲俄男震撼教育。揚言不想把冠軍杯交出的塞爾維亞頭號種子，完成澳網第2度三連霸，且從2008、11、12、13、15、16、19、20年到現在，總計9次決賽勝率滿百從未失手，加上其餘法網1冠、溫布頓5冠、美網3冠，四大賽18冠獨居史上第3，僅次同樣20冠並列領先的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、瑞士傳奇天王費德爾（RogerFederer）。

面對近3個月來未嘗敗績的超狂後浪，三巨頭之一的喬帥，展現當代防守大師本領，拿手接發球發揮淋漓盡致，開賽第2局率先突破3：0，儘管第5局遭梅德維夫回破，甚至一口氣連追3局，但雙方僵持至12局，喬帥把握機會再度破發，首盤費番手腳拿下。次盤梅德維夫雖然破了第1個發球局，不料接下來反遭喬帥底線強抽壓制，第2、4、8局3度破發，挾壓倒性優勢再下一城，也氣得第4種子年輕對手火大怒摔球拍。打順手的喬帥，沒浪費第3盤聽牌機會，連保帶破3：0拉差距，不給梅德維夫任何機會，總計只花1小時53分鐘攻頂。

來勢洶洶的梅德維夫，自去年11月起已跨季連贏20場，包括面對TOP10的12連勝，氣勢如日中天，怎奈四大賽第2回爭冠，面對見慣風浪的當今球王仍得乖乖繳學費，只能從慘敗教訓中汲取寶貴經驗，他對戰喬帥紀錄形成3勝5負，也無緣繼2005年「沙皇」沙菲（Marat Safin）之後，成為首位在澳網封王的俄國選手。 

喬科維奇奪冠。（美聯社）

喬科維奇奪冠。（法新社）

梅德維夫。（路透）

喬科維奇擊敗梅德維夫奪冠。（美聯社）

喬科維奇與梅德維夫賽後致意。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。