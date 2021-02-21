澳網》喬帥痛宰俄男9度封王！大滿貫18冠到手

喬科維奇奪冠。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2021澳洲網球公開賽今日落幕，當今世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）技高一籌，男單決賽7：5、6：2、6：2擊潰近來20連勝的俄國悍將梅德維夫（Daniil Medvedev），喬帥在墨爾本公園風光衛冕，笑捧賽史新高第9冠，也把大滿貫金盃推進至18座。

儘管第3輪右腹肌拉傷，8強又傳出砸爛球拍等爭議風波，33歲的喬帥4強回穩，決賽強勢演出更有如神助，直落3給首闖澳網壓軸的25歲俄男震撼教育。揚言不想把冠軍杯交出的塞爾維亞頭號種子，完成澳網第2度三連霸，且從2008、11、12、13、15、16、19、20年到現在，總計9次決賽勝率滿百從未失手，加上其餘法網1冠、溫布頓5冠、美網3冠，四大賽18冠獨居史上第3，僅次同樣20冠並列領先的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、瑞士傳奇天王費德爾（RogerFederer）。

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面對近3個月來未嘗敗績的超狂後浪，三巨頭之一的喬帥，展現當代防守大師本領，拿手接發球發揮淋漓盡致，開賽第2局率先突破3：0，儘管第5局遭梅德維夫回破，甚至一口氣連追3局，但雙方僵持至12局，喬帥把握機會再度破發，首盤費番手腳拿下。次盤梅德維夫雖然破了第1個發球局，不料接下來反遭喬帥底線強抽壓制，第2、4、8局3度破發，挾壓倒性優勢再下一城，也氣得第4種子年輕對手火大怒摔球拍。打順手的喬帥，沒浪費第3盤聽牌機會，連保帶破3：0拉差距，不給梅德維夫任何機會，總計只花1小時53分鐘攻頂。

來勢洶洶的梅德維夫，自去年11月起已跨季連贏20場，包括面對TOP10的12連勝，氣勢如日中天，怎奈四大賽第2回爭冠，面對見慣風浪的當今球王仍得乖乖繳學費，只能從慘敗教訓中汲取寶貴經驗，他對戰喬帥紀錄形成3勝5負，也無緣繼2005年「沙皇」沙菲（Marat Safin）之後，成為首位在澳網封王的俄國選手。

喬科維奇奪冠。（美聯社）

喬科維奇奪冠。（法新社）

梅德維夫。（路透）

喬科維奇擊敗梅德維夫奪冠。（美聯社）

喬科維奇與梅德維夫賽後致意。（路透）

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