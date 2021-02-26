港都盃》成績擺一旁！ 「台灣欄神」陳奎儒完成賽前設定的兩大目標

陳奎儒今在港都盃田徑錦標賽公開組男子110公尺跨欄決賽，以14秒32的破大會成績稱王。（田協提供）

〔記者吳孟儒／高雄報導〕4個月前在高雄國家體育場舉行的全大運因傷退賽，如今又重返傷心地，「台灣欄神」陳奎儒今在港都盃田徑錦標賽公開組男子110公尺跨欄決賽，以14秒32的破大會成績稱王，更重要的達到自己設定的兩大目標。

陳奎儒在去年11月全大運預賽飆出該季最佳的13秒69，無奈決賽前熱身卻弄傷左小腿，經檢查後為筋膜撕裂，只能黯然退賽，復健期的頭一個月，更只能拄枴杖走路，使他一度意志消沉，他說：「一開始真的很難過，覺得奧運快到了，也不知道怎麼辦，只能告訴自己，比賽時間就訂在那，那就得好好把握時間，去補足自己的缺失，也轉念告訴自己，做好該做的，才能以最佳姿態迎接比賽。」

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這次港都盃為陳奎儒傷後復出的首度實戰，昨他在預賽跑出14秒37，今成績稍有提升至14秒32，他也承認，雖秒數跟巔峰期表現有不小差距，但今天跑起來的感覺確實比昨天好，「成績不是首要，這次參賽就是設定要找回比賽感覺，再來就是健康完賽。」

陳奎儒認為，由於久未比賽，這次在速度衝上來還有點來不及反應，也會透過此戰的缺失，擬定之後的備戰計畫，但目前下一戰還未定，會快可能是3月8日開跑的新北市全國青年盃田徑公開賽。

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