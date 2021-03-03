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中職》富邦大咖洋投出關 談隊內洋投競爭壓力

2021/03/03 18:55

傑斯。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕32歲尼加拉瓜籍洋投傑斯（J.C.Ramírez），2017年效力天使拿下11勝，當時是陣中勝投王，去年季末打墨西哥太平洋冬季聯盟，持續實戰投球，今年2月7日搭機抵台，日前已完成「14+7」隔離與自主健康管理，今天他與另一名洋投邦威現身澄清湖球場，賽前與隊友一起投入訓練。

悍將投手教練吳俊良表示，傑斯與邦威3月1日已進牛棚練投，兩人只要各丟一次牛棚與Live BP（實戰投打練習），就可以實戰投球，開幕周的隔周應該就可以比賽；也就是說，傑斯和邦威應該可以趕上3月18日的例行賽。

談到隔離期間，傑斯說，在飯店關了14天，感覺很新奇，球隊有提供腳踏車機和重訓器材，他每天會騎30分鐘腳踏車，重訓則是練肌力和腳力，「現在我感覺很好。」

第一次到亞洲討生活，傑斯表示，有問過以前曾來亞洲打過球的隊友，關於亞洲棒球文化和習性大概是如何，隊友跟他說，亞洲也是有具備力量的打者，腳程也快，他來這邊想先觀察台灣打者習性和風格，會多看幾場比賽觀察。

今年悍將砸大錢補強洋投戰力，還準備找洋砲，會感覺到莫大壓力嗎？傑斯說，他之前在墨西哥打球，也是有洋將名額限制，對他來講，這樣的競爭不是太大問題。

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