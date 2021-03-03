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足球》C羅再創紀錄！歐洲5大聯賽連12季踢進20球

2021/03/03 23:45

葡萄牙足球巨星「C羅」（見圖）在第600場聯賽締造歷史，連續12季在歐洲五大聯賽至少進20球，成為足壇史上第一人。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕葡萄牙足球巨星「C羅」C‧羅納度（Cristiano Ronaldo）繼今年1月21日成為足球史上進球最多的球員後，如今又在第600場聯賽締造歷史，連續12季在歐洲五大聯賽至少進20球，成為足壇史上第一人。

綜合外媒報導，C羅效力的義甲尤文圖斯球隊（Juventus）2日以3比0戰勝斯佩齊亞球隊（Spezia Calcio），其中，尤文圖斯球隊的第3球就是由C羅踢進，C羅成為在歐洲前五大聯賽連續12賽季都進球、且每季都踢進至少20球的首位球員。

尤文圖斯球隊在義大利甲級聯賽中排名第三，目前僅落後義甲聯賽的國際米蘭球隊（ Inter Milan）7分。

尤文圖斯教練皮爾洛（Andrea Pirlo）說：「我們在上半場創造了一些機會。在下半場，有了一些新人上場，使我們能夠翻轉比賽，最後取得了不錯的成績。」

C羅本賽季在21場聯賽中踢進20球，繼續維持義甲聯賽的最佳射手，比國際米蘭球隊的盧卡庫（Romelu Lukaku）領先2個。

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