重返榮耀！UBA男二級決賽萬能科大勝僑光科大奪冠

萬能科大籃球隊在教練吳奉晟（前排中）帶領下，勇奪109學年度大專籃球聯賽公開男二級冠軍。（記者李容萍翻攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕109學年度UBA（大專籃球聯賽）公開男二級賽事冠軍戰，由萬能科技大學對上僑光科技大學，萬能首節以6顆3分球開轟，僑光熱機較慢沒能追趕差距，最終萬能科大以87比54收下二級冠軍，以全勝之姿回歸一級舞台。

萬能科大在UBA預賽5連勝、複賽6連勝、決賽4連勝，共14戰9場得分破百，場均109.9分，只失53.7分，平均每場淨贏對手47.2分，一路過關斬將，勢如破竹；籃球隊教練吳奉晟今日受訪表示，萬能去年以1分敗給國立屏東大學，錯失回歸一級的機會，當時他告訴球員，訓練不能成就完美，要完美的訓練才能成就完美，去年的遺憾就要用努力取代。

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在冠軍戰中表現出色的王新瑋，個人單場8記3分球，總得分32分佔球隊得分3成，他提到前一場因手感不佳只告訴自己：「Enjoy the game，生涯最後一場，真的沒有再第二場了！」球隊有2名外籍球員，195公分的奈及利亞籍蓋比，有過去在美國科羅拉多高中打球的經驗，經歷在台1年多歷練，對UBA、本土球員打法摸透，深具爆發力與彈跳能力；另一位美國籍球員張傑瑋，則是認真積極，企圖心強烈。

校長莊暢也說，萬能科大採用個人化與團隊化雙軌菁英教學策略，提供學生參加國家級與國際級競賽無上限的獎勵與資源，看到學生努力上進非常感動。

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