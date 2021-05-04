籃球》頂住疫情升溫壓力 PLG、SBL本週雙北照常續戰

PLG、SBL本週雙北照常續戰。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐，國內近來疫情再度升溫，本週兩大籃球聯盟賽事嚴陣以待，SBL明起板橋體育館季後賽4強戰重燃烽火，P. LEAGUE+ （簡稱：PLG）本週五、日台北和平籃球館總冠軍戰前兩役也如期開打，目前都依原計畫照常舉辦，暫時未有變動。

SBL季後賽首輪採5戰3勝制，現已經進行2場，台灣啤酒衛冕軍2連勝聽牌，暫時領先高雄九太科技；裕隆納智捷則與台灣銀行戰成1勝1負平手局面。我國籃球協會秘書長李一中表示，如無意外，預計5月5、8、9日持續在板橋體育館進行後續賽程，防疫政策也比照先前規定，「我們一直密切注意疫情發展，並與中央流行疫情指揮中心、體育署、新北市府等各單位保持連繫，原則上沒有改變，就照著賽程走。」據悉，其實籃協已提前做好備案，萬一板橋體育館受影響無法舉辦賽事，可能改至新北當地私立籃球中心空場閉門戰。

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至於PLG元年總冠軍戰，5月7、9日為例行賽龍頭台北富邦勇士隊主場，之後5月13、15日由福爾摩沙台新夢想家在彰化縣立體育館當家，如有需要，第5場起再依序由勇士、夢想家、勇士輪流擔任東道主。聯盟提醒，屆時球迷進場得配合各場館要求，並依指揮中心規定採實聯制、測量體溫、全程配戴口罩，防疫措施如有更動將立即公告，希望讓所有人安心進場參與職業賽事。

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