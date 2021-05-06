體操》出戰全大運 唐嘉鴻、丁華恬累積實力拚奧運

體操奧運國手唐嘉鴻、丁華恬今出席「學校體育課程與教學成果發表記者會」，分享在體操領域的學習歷程。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕體操奧運國手唐嘉鴻、丁華恬今出席「學校體育課程與教學成果發表記者會」，分享在體操領域的學習歷程，接下來兩人也將至台南成功大學參加全國大專校院運動會，利用國內實戰機會繼續累積實力。

被視為我國奪牌希望的「世界貓王」唐嘉鴻，上週在國手二次選拔賽的單槓項目，以難度6.500分，獲得14.767分，他自評狀態還未到最佳，流暢度跟動作質量都有待加強。

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由於原訂5月的亞錦賽取消，選手只能留在國內練功，目前攻讀台灣師大碩士的唐嘉鴻將參加全大運調整備戰狀態，他表示，與教練翁士航討論後，目前不會特別追求動作難度，而是希望各項技巧更純熟，在成套動作能完成地乾淨俐落，才有機會爭取高分。

體操奧運國手唐嘉鴻、丁華恬今出席「學校體育課程與教學成果發表記者會」，分享在體操領域的學習歷程。（記者吳孟儒攝）

至於「體操精靈」丁華恬上月才以4金1銅的佳績告別全中運，雖還未有大學學籍，不過，官方特別為準備為奧運培訓隊增設「測試賽」，接下來她也將登場與學姊們一拚高下。

丁華恬目前訓練也針對拿手的平衡木加強，讓新的成套動作練得更加純熟，不過，由於她這次是以「菁英組」身分參賽，成績並不會列入全大運紀錄。

為協助學校體育教師融入12年國教健康與體育領域課程綱要，教育部體育署近年推動相關計畫，並依照不同學習階段教育現場的特性以及學生身心發展需求，協助體育教師提升教學專業知能，並落實到體育課程的設計。

唐嘉鴻也肯定此計劃的推行，「像是體操就是相當全面性的運動，對小朋友發展是好事，也有正面的幫助。」

體操奧運國手唐嘉鴻、丁華恬今出席「學校體育課程與教學成果發表記者會」，分享在體操領域的學習歷程。（記者吳孟儒攝）

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