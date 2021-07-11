奧運》團隊是王道！奈及利亞8位NBA球員 本季平均得分都個位數

奈及利亞今天在熱身賽猛轟20顆三分球，爆冷擊敗NBA球員組成的美國隊。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕奈及利亞將帶著8名NBA現役球員進軍東京奧運，今天在熱身賽就打出大驚奇，團隊猛轟20顆三分球，以90：87擊敗一票明星球員組成的美國隊，證明有集訓有差。

奈及利亞奧運有8位NBA現役球員出征，有熱火阿丘瓦（Precious Achiuwa）、凡森（Gabe Vincent）、歐克帕拉（KZ Okpala）、梅圖（Chimezie Metu）、活塞J.歐卡佛（Jahlil Okafor）、灰狼奧柯吉（Josh Okogie）、爵士（Miye Oni），另一位是公鹿諾拉（Jordan Nwora），只是他還在打NBA總冠軍賽未隨隊。

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事實上，奈及利亞8位NBA現役球員，在各隊都稱不上是要角，出賽最多是阿丘瓦61場，他平均繳出5分、3.4籃板，而上場時間最多是奧柯吉，他出賽59場，平均上場20.3分鐘，進帳5.4分。至於這場打敗美國隊的頭號功臣凡森此仗轟21分，包括三分球8投6中，他本季NBA例行賽打50場，平均上場13.1分鐘、進帳4.8分。

不過，奈及利亞在6月20日就提前進行集訓，此仗就挾著較好的團隊共送出21次助攻，並猛轟20顆三分球，證明籃球只要打團隊還是有機會締造奇蹟。

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