晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

奧運》團隊是王道！奈及利亞8位NBA球員 本季平均得分都個位數

2021/07/11 18:56

奈及利亞今天在熱身賽猛轟20顆三分球，爆冷擊敗NBA球員組成的美國隊。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕奈及利亞將帶著8名NBA現役球員進軍東京奧運，今天在熱身賽就打出大驚奇，團隊猛轟20顆三分球，以90：87擊敗一票明星球員組成的美國隊，證明有集訓有差。

奈及利亞奧運有8位NBA現役球員出征，有熱火阿丘瓦（Precious Achiuwa）、凡森（Gabe Vincent）、歐克帕拉（KZ Okpala）、梅圖（Chimezie Metu）、活塞J.歐卡佛（Jahlil Okafor）、灰狼奧柯吉（Josh Okogie）、爵士（Miye Oni），另一位是公鹿諾拉（Jordan Nwora），只是他還在打NBA總冠軍賽未隨隊。

事實上，奈及利亞8位NBA現役球員，在各隊都稱不上是要角，出賽最多是阿丘瓦61場，他平均繳出5分、3.4籃板，而上場時間最多是奧柯吉，他出賽59場，平均上場20.3分鐘，進帳5.4分。至於這場打敗美國隊的頭號功臣凡森此仗轟21分，包括三分球8投6中，他本季NBA例行賽打50場，平均上場13.1分鐘、進帳4.8分。

不過，奈及利亞在6月20日就提前進行集訓，此仗就挾著較好的團隊共送出21次助攻，並猛轟20顆三分球，證明籃球只要打團隊還是有機會締造奇蹟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。