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東奧》開幕式進場NHK喊台灣 綠委：再次見證日本真朋友

2021/07/24 11:50

台灣隊進場順序暗藏玄機。（特派記者林正堃攝）

〔記者簡惠茹／台北報導〕東京奧運開幕典禮昨天晚上登場，台灣隊進場時，日本轉播單位NHK主播以「台湾です」介紹，進場順序104更是以台灣的「ta」排序而不是中華台北，民進黨立委對此表示，再次見證到日本是真朋友，要找到「人類世界追尋建立一個文明有尊嚴的民主強國，並且逐漸得到友誼」的例子，就是台灣。

東奧開幕典禮中，台灣隊進場時，日本轉播單位NHK主播以「台湾です」介紹而不是中華台北，而這次各國選手進場順序按照日本「50音」安排，台灣排在104順位進場，進場時雖然被念做「チャイニーズ・タイペイ」中華台北，但卻是排在大韓民國（だいかんみんこく）與塔吉克（タジキスタン）中間，代表日本其實是按照台灣的「た（ta）」，而不是中華台北的「ち（chi）」安排順序。

民進黨立委陳亭妃對此表示，日本真的是真朋友，不但3次贈送台灣疫苗，在這次台灣隊進場的時候，不是用中華台北來介紹台灣，而是用台灣來介紹我們國家的團隊，所以這樣的介紹，除了台灣人振奮，日本的網友也非常振奮，所以我希望我們台日之前的友情，其實是長存的，希望能夠進一步有更多的交流，更看到真朋友力挺台灣的狀況。

民進黨立委管碧玲也指出，從NHK主播以台灣介紹我們進場，還有日本安排台灣在104位入場的順序，可以看到，要找到「人類世界追尋建立一個文明有尊嚴的民主強國，並且逐漸得到友誼」的例子，就是台灣。

民進黨立委王定宇表示，東京奧運這次用日語50音進行排序，按照「中華台北」奧會名稱，台灣此次會排在104個出場，昨晚進場時雖然被念做「チャイニーズ・タイペイ」，但順序卻是在大韓民國（だいかんみんこく）與塔吉克（タジキスタン）中間，代表日本其實是以台灣的た（ta）排序，而非是中華台北的チ（chi），日本這次的排序方式，是1984年中國重返奧運以來，台灣的進場序第一次排在中國前面進場。

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