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東奧游泳》「80年的等待」烏拉圭17歲女將今出賽 將完成祖母遺志

2021/07/26 14:43

烏拉圭17歲女將妮可法蘭克。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆奧運17歲女將妮可法蘭克（Nicole Frank）將在今天代表烏拉圭出賽200公尺個人混合泳項目，而她的出賽不僅僅只是為了自己、國家，背後更是有一段「等待了80年的故事」。

妮可法蘭克的祖母Angelika Rädche是住在德國的烏拉圭人，曾經拿過游泳歐錦賽及國家比賽冠軍，取得代表德國參加1940年赫爾辛基奧運的資格，原本將出賽游泳400公尺和800公尺自由式項目，但不幸第二次世界大戰爆發，該屆奧運會遭到取消，而Angelika Rädche和丈夫也被推上了戰場。

Angelika Rädche和丈夫戰後倖存下來並回到烏拉圭，雖然組建家庭並過著幸福美滿的生活，但奧運夢碎成了她的遺憾。無法完成心願的Angelika Rädche，在孫女妮可法蘭克出生後就和她講述過往的故事和對游泳的熱愛，而妮可法蘭克到了10歲時也決定專心發展游泳，並且盼望能完成祖母的心願。

根據《ESPN》指出，妮可法蘭克13歲在200公尺個人混合泳項目打破全國紀錄，15歲時也締造了200公尺和400公尺自由式的全國紀錄，然而妮可法蘭克的祖母卻來不及看到這些紀錄，在2016年就因病去世，不過妮可法蘭克仍是帶著祖母的心願繼續朝著奧運夢努力。

最初妮可法蘭克其實並沒有料到自己的奧運首秀會這麼快到來，而是將目標放在2024年的巴黎奧運，不過就在打破全國紀錄後她也意識到自己將有機會參加2020東京奧運，並且還獲得到美國受訓的機會，她在6月取得代表烏拉圭出戰奧運的資格，將參加200公尺個人混合泳項目。

成功踏上奧運舞台、並將完成祖母遺志的妮可法蘭克說：「我能在這裡真的是令人難以置信，如果祖母知道我在這，她一定會笑，她會很高興的。」妮可法蘭克的母親則說：「她參加奧運會不僅僅是為了自己，她為了整個家族，特別是祖母。」

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