東奧》接受香港首位金牌得主訪問 張家朗笑：你奪金時我還沒出生

張家朗昨日拿下男子個人鈍劍項目金牌，並跨海接受香港首位奧運金牌得主李麗珊訪問。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕24歲的香港「擊劍王子」張家朗昨日在男子個人鈍劍項目奪金，成為香港首位奪牌的擊劍運動員，同時也是香港奧運史上第二位金牌得主。張家朗奪金之後接受1996年亞特蘭大奧運滑浪風帆金牌李麗珊訪問，張家朗被問到奪牌對香港的意義為何，張家朗表示，「證明香港還是可以的」，只要努力盡力，一定可以做到。

根據《立場新聞》報導，香港電視頻道《香港開電視》請到亞特蘭大奧運滑浪風帆金牌得主、「風之后」李麗珊來視訊訪問張家朗，李麗珊對張家朗說：「等了二十多人，要找人可以接我的金牌，終於到你手上！」張家朗則回應說，自己還不敢相信奪金是事實，同時也對李麗珊說：「你拿金牌的時候，我都還沒出生，現在我能拿金牌，很開心。」

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李麗珊回憶，當時他在亞特蘭大奧運奪金時，第一時間想感謝家人；張家朗也說，自己也是最想感謝家人，並趁著訪問時感謝家人一直支持他，他在中四（高一）轉職為全職運動員，讓自己兒子中學未畢業就轉做全職運動員，對家長而言是有點冒險的選擇。李麗珊也說，自己作為母親明白這種感受，他也相信張家朗會有很好的未來，因為他已經為香港創造奇蹟。

李麗珊也詢問張家朗：「覺得獎牌對香港來說代表什麼意義？」張家朗則說：「證明香港依然可以，不要想著只是個小城市所以跟國家比很難，其實只要盡力、努力都一定可以做得到，不要放棄。」

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