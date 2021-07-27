晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

東奧》接受香港首位金牌得主訪問 張家朗笑：你奪金時我還沒出生

2021/07/27 11:39

張家朗昨日拿下男子個人鈍劍項目金牌，並跨海接受香港首位奧運金牌得主李麗珊訪問。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕24歲的香港「擊劍王子」張家朗昨日在男子個人鈍劍項目奪金，成為香港首位奪牌的擊劍運動員，同時也是香港奧運史上第二位金牌得主。張家朗奪金之後接受1996年亞特蘭大奧運滑浪風帆金牌李麗珊訪問，張家朗被問到奪牌對香港的意義為何，張家朗表示，「證明香港還是可以的」，只要努力盡力，一定可以做到。

根據《立場新聞》報導，香港電視頻道《香港開電視》請到亞特蘭大奧運滑浪風帆金牌得主、「風之后」李麗珊來視訊訪問張家朗，李麗珊對張家朗說：「等了二十多人，要找人可以接我的金牌，終於到你手上！」張家朗則回應說，自己還不敢相信奪金是事實，同時也對李麗珊說：「你拿金牌的時候，我都還沒出生，現在我能拿金牌，很開心。」

李麗珊回憶，當時他在亞特蘭大奧運奪金時，第一時間想感謝家人；張家朗也說，自己也是最想感謝家人，並趁著訪問時感謝家人一直支持他，他在中四（高一）轉職為全職運動員，讓自己兒子中學未畢業就轉做全職運動員，對家長而言是有點冒險的選擇。李麗珊也說，自己作為母親明白這種感受，他也相信張家朗會有很好的未來，因為他已經為香港創造奇蹟。

李麗珊也詢問張家朗：「覺得獎牌對香港來說代表什麼意義？」張家朗則說：「證明香港依然可以，不要想著只是個小城市所以跟國家比很難，其實只要盡力、努力都一定可以做得到，不要放棄。」

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。