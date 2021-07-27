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體育 2020東京奧運 東奧大決戰

東奧游泳》兩度染疫照奪金 迪恩「泳」創英國百年首見紀錄

2021/07/27 14:44

英國泳將迪恩和史考特在男子200公尺自由式取得「金包銀」的好成績。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕兩度感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的英國泳將迪恩（Tom Dean），不但力抗病魔取得東京奧運參賽門票，如今更在游泳男子200公尺自由式決賽大發神威，挾1分44秒22搶下英國113年以來首面奧運自由式金牌。

「我當時就呆坐公寓裡，金牌似乎離我有百萬英里遠，但現在我們來了！」適逢奧運最後衝刺半年的關鍵時刻，年僅21歲的迪恩卻再度遭遇意外打擊，不但因病被迫休兵長達6、7週之久，甚至一度懷疑自己能否再度出賽，尤其他自去年9月確診後，今年元月又第二度染疫，而且症狀嚴重，連走樓梯都會喘氣咳嗽，為此迪安特地感謝教練麥克納爾帝（David McNulty）適時協助，才能讓這位兩度中鏢的奧運國手，強勢回歸「泳」奪金牌，「教頭積極鼓勵並支持，讓我逐漸找回信心，也恢復到現在狀態。太奇妙了，把奧運金牌戴上脖子，就像夢想成真！」

英國男子200自「金包銀」，迪恩的隊友史考特（Duncan Scott）以1分44秒26鍍銀，賽後不忘盛讚選手村就住同房的室友：「迪安值得所有讚譽，表現太優秀了。場外我們是好友，能夠同場較勁感覺很棒，我非常高興，也為他喝采。」

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