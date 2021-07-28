晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

美天后拜爾絲憂心理健康退賽 稱體操不是一切

2021/07/28 04:30

〔中央社〕美國體操天后拜爾絲表示，她是因為擔憂「心理健康」才退出今天的東奧女子體操團體賽決賽。她指出，體操不是一切，心理健康比運動更重要，「我們也必須關注自己」。

24歲的拜爾絲（Simone Biles）在俄羅斯隊擊敗美國隊，奪得金牌後表示：「我必須做對我而言對的事，把注意力集中在我的心理健康，而不是危及我的健康和幸福。」

拜爾絲在開場的跳馬項目表現乏善可陳，隨後她短暫離開競賽場地，不過美國隊立即換人，她回到場地後未再上場。

拜爾絲說，她在跳馬項目後感到「失落」，有必要「就此打住」，並強調這是她自己的決定，而非教練的決定。

拜爾絲曾透露，她是遭美國體操代表隊前隊醫納沙（Larry Nassar）性侵的數百名選手之一，並公開談論她與憂鬱症搏鬥的經過。

拜爾絲在東奧登場前曾表示，她經歷了一些事情，必須靠治療和藥物應付。但是來到東奧後，壓力卻開始增加，最難堪的是她感覺不再為自己做體操，而是為世界其他人而做。

「你希望為自己而做，卻非常擔心別人會怎麼說，想想看，那網際網路。」

拜爾絲為2016年里約奧運4面金牌得主，她在美國隊獲得銀牌後隨隊友上台領獎。

她冷靜下來，充滿哲思的泰然自若，甚至和隊友開著玩笑，一度並強忍住淚水。

她表示：「我不再像過去那麼有自信，我不知道是不是因為年齡的緣故。在做體操時，我有點更緊張。」

「我也感覺不再那麼樂在其中，我知道這次奧運，希望是為自己比賽。我進到場上，感覺仍在為別人比賽，為了取悅他人，我有點不再純粹做自己喜愛的事，這讓我感到痛苦。」拜爾絲說著說著就哭了。

拜爾絲26日曾在社群媒體Instagram上表示：「我有時真的覺得整個世界的重量都壓在我的肩膀上。我知道自己把它拋諸腦後，表現的好像不受壓力影響，但有時還真困難。哈哈哈！奧運不是開玩笑的！」

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。