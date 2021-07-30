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東奧》21歲體操妹甜笑圈粉 火辣身材讓日本網友「戀愛了」

2021/07/30 01:07

杉原愛子甜美的笑容被日本網友封為「微笑女神」。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運27日進行女子團體全能競技體操決賽，地主隊日本以第五名成績坐收，無緣奪牌。但日本網友卻捨不得苛責，據說是其中21歲選手杉原愛子長相甜美可愛，加上又有姣好的身材，反倒讓不少人直呼「陷入戀愛了」！

長相甜美可愛的杉原愛子讓許多日本網友直呼「戀愛了」。（路透）

綜合日媒報導，杉原愛子從4歲開始接觸體操，在全日本排名第4，讀幼兒園時就能在單槓上做支撐迴環，16歲參加亞洲體操錦標賽拿到2金2銀，目前是武庫川女子大學體操部學生的她和其他3位選手前進東奧，以重現57年前東京奧運的銅牌為目標，希望能替日本女子體操奪牌，可惜最後沒有成功，僅得到第五名。

不少網友發現，杉原愛子不僅有高超的技巧外，也有甜美的長相，甜死人的笑容更是迷倒一票人。（路透）

不少網友發現，杉原愛子不僅有高超的技巧，也有甜美的長相，甜死人的笑容更是迷倒一票人，當她登場展現優雅的體操動作，日本網友紛紛直呼「太可愛了」、「身材超好」、「已經戀愛了」、「微笑女神」、「盡力而為，我支持妳」、「第一次看體操就被妳感動了」、「再露出一次那個可愛的笑容吧」。

杉原愛子27日在東京奧運女子團體全能競技體操項目出賽。（路透）

杉原愛子賽後在IG貼出團隊成員的合照，自稱對結果很沮喪，但能從落後追趕到決賽的第5名，要感謝支持她的每個人，並提到，能在奧運殿堂完成比賽，自認是場相當難忘的比賽。

杉原愛子在IG貼出與隊友的合照，她感謝支持的每一個人，也認為這是一場相當難忘的比賽。（圖取自「aiko_sugihara」IG）

日本網友則是一片不忍苛責的反應，紛紛安慰她「表現已經在水準之上」、「對手真的也很強」、「開始瞄準下一屆奧運」、「不受身材影響，真的厲害」、「盡力就好」。

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