東奧》和「台灣最速男」楊俊瀚同鄉！總統府發言人：Sa'icelen！

總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）驕傲介紹，楊俊瀚是來自她的故鄉花蓮玉里鎮的孩子，是部落的驕傲，她也高喊阿美語「Sa\'icelen」為他加油。（圖取自臉書＿Kolas Yotaka）

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣最速男」楊俊瀚是花蓮縣玉里鎮宮前部落的優秀阿美族子弟，代表台灣對參加東京奧運男子100公尺田徑項目，今晚就要上場。對此，總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）驕傲介紹，楊俊瀚是來自她的故鄉花蓮玉里鎮的孩子，是部落的驕傲，她也高喊「Sa'icelen！」（阿美語「加油！」）為他打氣。

Kolas Yotaka今日在臉書發文指出，楊俊瀚的母語名為Futing，是來自她的故鄉花蓮玉里鎮的孩子，從小到大辛苦、克難地練習，玉東國中的教練、老師、親人都見證了他一路跑來的勤奮與努力。

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Kolas Yotaka繼續說，「今天一早開始，部落很多人等著看稍後的100公尺，想要看我們自己的孩子跑。希望他一直跑、一直跑、一直跑到終點，而且是最快的那一個。我們在遠方為你加油，Sa'icelen！（阿美語「加油！」）」。

熟稔阿美語的網友指出，「哇，原來是Futing（Futing為阿美語男性人名，同時也有「魚」之意）， 難怪跑起來跟游起來一樣快」。對此，Kolas Yotaka也讚賞，「內行」。

網友紛紛加油也興奮指出，「明天8月1日是世界原住民日」。根據行政院公告，行政院在2016年7月29日宣告，為彰顯原住民族的地位及權利，以原住民入憲之日的8月1日，定為台灣的「原住民族日」。

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