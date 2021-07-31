晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

東奧》和「台灣最速男」楊俊瀚同鄉！總統府發言人：Sa'icelen！

2021/07/31 17:22

總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）驕傲介紹，楊俊瀚是來自她的故鄉花蓮玉里鎮的孩子，是部落的驕傲，她也高喊阿美語「Sa\'icelen」為他加油。（圖取自臉書＿Kolas Yotaka）

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣最速男」楊俊瀚是花蓮縣玉里鎮宮前部落的優秀阿美族子弟，代表台灣對參加東京奧運男子100公尺田徑項目，今晚就要上場。對此，總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）驕傲介紹，楊俊瀚是來自她的故鄉花蓮玉里鎮的孩子，是部落的驕傲，她也高喊「Sa'icelen！」（阿美語「加油！」）為他打氣。

Kolas Yotaka今日在臉書發文指出，楊俊瀚的母語名為Futing，是來自她的故鄉花蓮玉里鎮的孩子，從小到大辛苦、克難地練習，玉東國中的教練、老師、親人都見證了他一路跑來的勤奮與努力。

Kolas Yotaka繼續說，「今天一早開始，部落很多人等著看稍後的100公尺，想要看我們自己的孩子跑。希望他一直跑、一直跑、一直跑到終點，而且是最快的那一個。我們在遠方為你加油，Sa'icelen！（阿美語「加油！」）」。

熟稔阿美語的網友指出，「哇，原來是Futing（Futing為阿美語男性人名，同時也有「魚」之意）， 難怪跑起來跟游起來一樣快」。對此，Kolas Yotaka也讚賞，「內行」。

網友紛紛加油也興奮指出，「明天8月1日是世界原住民日」。根據行政院公告，行政院在2016年7月29日宣告，為彰顯原住民族的地位及權利，以原住民入憲之日的8月1日，定為台灣的「原住民族日」。

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。