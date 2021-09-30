游泳》鎖定全運放眼亞運！台灣蝶王王冠閎為手錶代言

Seiko Prospex品牌之友王冠閎發布暨新品發表會。（記者王藝菘攝影）

〔記者梁偉銘／台北報導〕年僅19歲的「台灣蝶王」王冠閎，甫於東京奧運締造佳績，男子200公尺蝶式預賽飆出生涯最佳1分54秒44，展現強大國際競爭力，結束五環殿堂處女秀，他返國積極投入訓練之餘，今下午應邀參與日系鐘錶品牌Seiko旗下Prospex運動系列新品發表會，下個目標鎖定新北市全運會，期待在國人面前再創佳績，並為明年杭州亞運備戰。

莎士比亞曾說過：「在時間的大鐘上，只有兩個字『現在』。」這句話正影響王冠閎，在運動員精華階段把握每一刻「現在」。目前他正值步步攀上高峰的過程，將把握當下，珍惜每次比賽，尤其東奧初體驗，讓他透過比賽檢視過去努力付出，不管是心理、技術、體能等部分，都還在進步成長，「當時原本給自己的目標是進入決賽、站上頒獎台，雖然準決賽失利沒達到，遺憾之餘也穫得許多寶貴經驗。」接下來「台灣蝶王」保持正向態度，前進10月新北市全國運動會，繼續「泳」往直前，放眼2022杭州亞洲運動會。

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Seiko Prospex宣布由台灣200公尺蝶式紀錄保持人王冠閎擔任全新品牌之友，他也現身分享運動生涯中如何克服困難，經歷無數壓力後鍛鍊成長，並專注把握 每個分秒，與品牌「Keep Going Forward 勇無止境」的精神實著契合，期許未來能「泳無止境」！再創巔峰。

早在1964年東京首次承辦奧運， Seiko就成為官方計時廠商。如今參與東奧的王冠閎透露，其實早在國中一年級赴日參賽，就對游泳池的計時器留下深刻印象，一直有戴錶習慣的他說，不論訓練、比賽或日常生活作息，時間管理對運動員相當重要，加上運動感外型非常適合自己，能擁有專業裝備，感覺相當實用。

Seiko Prospex品牌之友王冠閎發布暨新品發表會。（記者王藝菘攝影）

Seiko Prospex品牌之友王冠閎發布暨新品發表會。（記者王藝菘攝影）

Seiko Prospex品牌之友王冠閎發布暨新品發表會。（記者王藝菘攝影）

Seiko Prospex品牌之友王冠閎發布暨新品發表會。（記者王藝菘攝影）

Seiko Prospex品牌之友王冠閎發布暨新品發表會。（記者王藝菘攝影）

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