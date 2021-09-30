晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

游泳》鎖定全運放眼亞運！台灣蝶王王冠閎為手錶代言

2021/09/30 15:03

Seiko Prospex品牌之友王冠閎發布暨新品發表會。（記者王藝菘攝影）

〔記者梁偉銘／台北報導〕年僅19歲的「台灣蝶王」王冠閎，甫於東京奧運締造佳績，男子200公尺蝶式預賽飆出生涯最佳1分54秒44，展現強大國際競爭力，結束五環殿堂處女秀，他返國積極投入訓練之餘，今下午應邀參與日系鐘錶品牌Seiko旗下Prospex運動系列新品發表會，下個目標鎖定新北市全運會，期待在國人面前再創佳績，並為明年杭州亞運備戰。

莎士比亞曾說過：「在時間的大鐘上，只有兩個字『現在』。」這句話正影響王冠閎，在運動員精華階段把握每一刻「現在」。目前他正值步步攀上高峰的過程，將把握當下，珍惜每次比賽，尤其東奧初體驗，讓他透過比賽檢視過去努力付出，不管是心理、技術、體能等部分，都還在進步成長，「當時原本給自己的目標是進入決賽、站上頒獎台，雖然準決賽失利沒達到，遺憾之餘也穫得許多寶貴經驗。」接下來「台灣蝶王」保持正向態度，前進10月新北市全國運動會，繼續「泳」往直前，放眼2022杭州亞洲運動會。　

Seiko Prospex宣布由台灣200公尺蝶式紀錄保持人王冠閎擔任全新品牌之友，他也現身分享運動生涯中如何克服困難，經歷無數壓力後鍛鍊成長，並專注把握 每個分秒，與品牌「Keep Going Forward 勇無止境」的精神實著契合，期許未來能「泳無止境」！再創巔峰。

早在1964年東京首次承辦奧運， Seiko就成為官方計時廠商。如今參與東奧的王冠閎透露，其實早在國中一年級赴日參賽，就對游泳池的計時器留下深刻印象，一直有戴錶習慣的他說，不論訓練、比賽或日常生活作息，時間管理對運動員相當重要，加上運動感外型非常適合自己，能擁有專業裝備，感覺相當實用。

Seiko Prospex品牌之友王冠閎發布暨新品發表會。（記者王藝菘攝影）

Seiko Prospex品牌之友王冠閎發布暨新品發表會。（記者王藝菘攝影）

Seiko Prospex品牌之友王冠閎發布暨新品發表會。（記者王藝菘攝影）

Seiko Prospex品牌之友王冠閎發布暨新品發表會。（記者王藝菘攝影）

Seiko Prospex品牌之友王冠閎發布暨新品發表會。（記者王藝菘攝影）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。