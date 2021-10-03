自由車》馮俊凱隊友破繭而出 終點前4公里單飛、突圍奪冠

環克羅埃西亞第5站，威廉斯單飛進站奪職業生涯首勝。（車隊提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣一哥馮俊凱所屬的巴林勝利車隊今再傳捷報，昨在環克羅埃西亞第5站，大放異彩，他在終點前4公里的坡段啟動單飛，終場勇奪個人職業生涯首勝，也贏回象徵總冠軍的紅色領騎衫。

環克羅埃西亞第5站，總里程137.5公里，也是本屆最關鍵的皇后賽段。巴林勝利的威廉斯（Stephen Williams）本站展現絕佳狀態，也保持在領先集團中，最終衝線成功。

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威廉斯表示，「非常開心能拿下這一勝，我為自己和團隊的表現感到驕傲。回顧今天的賽程，當集團在超級坡上進行篩選時，隊友們協助我取得理想位置；有著波斯蒂納（Hermann Pernsteiner）和布伊特拉戈（Santiago Buitrago）兩名隊友在後，讓我們在戰略上處於有利的情勢。」

車隊總監佩里佐蒂（Franco Pellizotti）表示：「除了賽段冠軍的榮耀，我更為拿下單站的威廉斯感到開心，即便歷經前幾個賽季的艱難，他依舊有辦法克服途中的關卡，不斷提升自己的實力，最終迎來選手生涯的重要時刻，我真的非常開心他能收穫這樣的成果。」

前兩季受到膝傷影響，這一勝對威爾斯小將而言是重要的證明。（車隊提供）

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