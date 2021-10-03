晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 休閒運動 自由車

自由車》馮俊凱隊友破繭而出 終點前4公里單飛、突圍奪冠

2021/10/03 15:52

環克羅埃西亞第5站，威廉斯單飛進站奪職業生涯首勝。（車隊提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣一哥馮俊凱所屬的巴林勝利車隊今再傳捷報，昨在環克羅埃西亞第5站，大放異彩，他在終點前4公里的坡段啟動單飛，終場勇奪個人職業生涯首勝，也贏回象徵總冠軍的紅色領騎衫。

環克羅埃西亞第5站，總里程137.5公里，也是本屆最關鍵的皇后賽段。巴林勝利的威廉斯（Stephen Williams）本站展現絕佳狀態，也保持在領先集團中，最終衝線成功。

威廉斯表示，「非常開心能拿下這一勝，我為自己和團隊的表現感到驕傲。回顧今天的賽程，當集團在超級坡上進行篩選時，隊友們協助我取得理想位置；有著波斯蒂納（Hermann Pernsteiner）和布伊特拉戈（Santiago Buitrago）兩名隊友在後，讓我們在戰略上處於有利的情勢。」

車隊總監佩里佐蒂（Franco Pellizotti）表示：「除了賽段冠軍的榮耀，我更為拿下單站的威廉斯感到開心，即便歷經前幾個賽季的艱難，他依舊有辦法克服途中的關卡，不斷提升自己的實力，最終迎來選手生涯的重要時刻，我真的非常開心他能收穫這樣的成果。」

前兩季受到膝傷影響，這一勝對威爾斯小將而言是重要的證明。（車隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。