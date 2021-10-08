美聯分區系列賽首戰 今日賽事預告與轉播

白襪先發投手林恩。（資料照，美聯社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

MLB美聯分區系列賽正式開打，首戰白襪派出林恩（Lance Lynn）對決太空人吉歐里多（Lucas Giolito），林恩本季戰績11勝6敗、防禦率2.69；吉歐里多則為13勝5敗、防禦率3.16。

請繼續往下閱讀...

另外，從外卡賽勝出的紅襪今天將由E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）先發面對美聯龍頭光芒，羅德里奎茲本季13勝8敗、防禦率4.74。光芒此役則派出菜鳥左投麥克拉納漢（Shane McClanahan）應戰，麥克拉納漢今年表現十分穩定，25場先發中拿下10勝6敗、防禦率3.43。哪兩隊能在分區系列賽中率先搶下首勝？敬請鎖定轉播！

NBA熱身賽近期揭開序幕，今日兩場轉播將由灰熊對黃蜂、熱火戰火箭。請準時收看轉播！

日職兩場轉播，首先由西武主場面對軟銀，雙方分別派出先發投手今井達也、石川柊太，效力於西武的吳念庭昨日敲出本季第10轟，一掃近期11打數無安打的陰霾。另一場，日本火腿作客羅德主場，由立野和明先發面對岩下大輝，王柏融昨天在比賽中也有安打的表現，今天兩人能延續打擊手感嗎？不要忘記收看轉播了！

中職兩場轉播，統一獅主場推出胡智為擔任先發，面對味全林子昱，兩人本季對上對方球隊皆吞下0勝1敗，胡智為上一場對到味全，主投5局就失4分，防禦率高至7.20。

另一場，富邦悍將主場對戰中信兄弟，派出陳鴻文先發面對鄭凱文，陳鴻文本2勝3敗、防禦率3.04；鄭凱文則為10勝5敗、防禦率3.57。今日兩場主投對決，誰能拿下勝利呢？敬請鎖定轉播！

MLB季後賽

04：00 白襪@太空人 愛爾達體育1台

08：00 紅襪@光芒 緯來體育、華視、愛爾達體育1台

NBA季後賽

07：00 灰熊@黃蜂 ELEVEN SPORTS1

10：00 熱火@火箭 愛爾達體育2台、緯來體育（D-LIVE）

日職

16：45 軟銀@西武 ELEVEN PRIME、ELEVEN PLUS

17：00 羅德@日本火腿 ELEVEN SPORTS1

中職

18：35 中信兄弟@富邦悍將 MOMOTV、愛爾達體育1台

18：35 味全龍@統一獅 ELEVEN SPORTS1、愛爾達體育2台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法