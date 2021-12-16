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小校能量大！嘉縣同仁國小自辦全國賽6年 教練蔡璧州為關鍵推手

2021/12/16 17:25

同仁國小舉辦「健豪同仁盃全國少年軟式棒球錦標賽」推手蔡璧州。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／中埔報導〕嘉義縣中埔鄉同仁國小雖僅有6班、110名學生，然而麻雀雖小五臟俱全，舉辦「健豪同仁盃全國少年軟式棒球錦標賽」已邁入第6年，且比賽規模逐年擴大，今年參賽隊伍多達24隊，較去年16隊增加8隊，包含台東紅葉國小、台北市私立華興國小等都首度參加，讓比賽更具規模。

比賽今起開幕為期4天，分別在同仁國小、和興國小開打，而不只參賽隊伍突破往年紀錄，比賽總獎金額度達3萬8千元，其中冠軍可獲得1萬5千元，也較去年1萬元要高，其餘還有亞軍9000元、季軍6000元、殿軍4000元及個人獎項等。

同仁國小校長林曜輝說，比賽剛舉辦的時候，僅有6隊參賽，今年能增加到24隊，除教練蔡璧州奔走募款，3年前獲得健豪印刷事業股份有限公司總經理張訓嘉每年30萬元冠名贊助，以及嘉義縣議會、福添福社會福利慈善基金會、新北三重同仁宮、眾博法律事務所、中埔鄉公所及代表會、同仁國小棒球後援會等單位贊助經費，嘉義縣政府協助申請教育部經費，整修棒球場紅土、周邊操場，使比賽場地更趨完善，加上以往每年由志工媽媽、廚媽準備具有人情味的「大鍋菜」中餐，都令許多曾參賽的球隊很期盼一年一度的比賽交流，不過今年配合防疫，取消「大鍋菜」中餐，改由各球隊自理。

舉辦比賽的幕後推手、同仁國小棒球隊教練蔡璧州以校為家，投入成為棒球隊教練至今24年，2005年到同仁國小擔任棒球隊教練，不只訓練球員球技，還兼任7名住校球員的保母，照顧他們起居、培養品格。

蔡璧州說，偏鄉學生人數不多，今年球隊11人中有4名才念國小2年級，球隊裡有兄妹檔、雙胞胎也有兄弟檔，超過半數是原住民，其中7人住校、戶籍就掛在他名下，有如自己的孩子；有些孩子父母要工作、無暇顧及孩子，住校後有規律的生活起居及訓練，且他很注重孩子的品格甚於球技，讓父母都很放心。

看到蔡璧州對球隊的付出及熱情，不只健豪印刷公司每年贊助賽事，國際獅子會300-D1區嘉中獅子會去年、今年各捐5萬元，嘉中獅子會會長葉耀禎說，自己大學時代曾是游泳選手，對學校有體育資源的需求，都很樂於幫助。

蔡璧州說，舉辦比賽的初衷，是因為球隊成員時常要到外縣市參加球賽，希望自己也能辦一場球賽、邀友好球隊來聯誼交流，受到縣議員何子凡、當時球隊顧問晉茂根支持，在2016年舉辦首屆比賽，近年受到各界善心人士、企業及社團贊助，規模逐年擴大，加上比賽時間每年都在「諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」之前，被視為前哨站，就會吸引不少球隊參加。

「健豪同仁盃全國少年軟式棒球錦標賽」有來自新北市的國小球隊參賽。（記者王善嬿攝）

「健豪同仁盃全國少年軟式棒球錦標賽」今起到19日在嘉義縣同仁國小及和興國小兩處場地舉行，24隊參賽球隊將爭奪冠軍寶座。圖為嘉義縣長翁章梁（後六）為球賽開幕。（記者王善嬿攝）

今年比賽吸引24支球隊參加，歷年最多。（記者王善嬿攝）

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