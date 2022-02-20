NBA》選布朗尼送詹皇！ 詹姆斯：最後一年想與兒子一起打球

詹姆斯與大兒子布朗尼。（資料照，法新社）



〔體育中心／綜合報導〕湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）夢想與大兒子布朗尼（Bronny James）一起打球，近日接受《The Athletic》專訪時表示，他將在生涯最後一季選擇與兒子同隊，「無論他在哪，我就在哪。」

37歲的詹姆斯在2020年與湖人以2年8500萬美元續約，放棄成為自由球員的資格，而是確定續留紫金軍團到2023年，而大兒子布朗尼也預計2024年投入選秀，詹姆斯曾表示，與兒子布朗尼在同隊打球是他畢生的願望。

請繼續往下閱讀...

詹姆斯的大兒子布朗尼就讀於洛杉磯塞拉峽谷高中，目前是三年級生，是個6呎2吋的控球後衛，NBA主席席爾瓦（Adam Silver）先前曾透露，自2005年後就被禁止的高中生跳級選秀，有可能在近幾年重新解禁，若是確定實施，布朗尼很有機會明年就投入選秀。

「生涯最後一年想要與兒子一起打球，」詹姆斯接受《The Athletic》專訪時表示，無論他在哪支球隊，我就會去那裡，只要能與兒子同隊，要做什麼他都願意。詹姆斯在2018年總冠軍賽時就曾說過，與兒子一起打球，這會是他這輩子身為NBA球員最偉大的成就。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法