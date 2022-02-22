NCAA》密西根主帥槓對手教練 剩餘例行賽遭禁賽處分

A fight broke out between Michigan and Wisconsin during the postgame handshake line. pic.twitter.com/AiWIwyzj8w — CBS Sports （@CBSSports） February 20, 2022

〔體育中心／綜合報導〕昨日NCAA一級男籃錦標賽密西根大學和威斯康辛大學爆發衝突，密西根總教練霍華德（Juwan Howard）賽後與對方主帥發生爭執，甚至還賞對手助教巴掌，而今日處分出爐，本季剩餘的例行賽霍華德都遭禁賽。

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密西根男籃總教練霍華德昨日賽後與威斯康辛大學爆發爭執，甚至有肢體上的衝突，根據《Yahoo! Sports》記者維澤爾（Dan Wetzel）的消息指出，密西根大學今日做出處分，霍華德在本季剩餘的5場例行賽都遭禁賽。

據悉，當時霍華德並不滿威斯康辛在比賽剩下15秒且持15分領先情況下還喊出暫停，他直言：「我不喜歡那個暫停，尤其是在大幅領先的時候，我認為這樣對我們的球員並不公平。」

賽後霍華德也氣得不想理會對方主帥Greg Gard握手致意，還起了口角，後來雙方人馬趕緊上前，但衝突更加升級，霍華德還朝對手助教的臉上招呼，另外其他人也疑似有出手動作，場面相當混亂，其他處分得待官方宣布。

霍華德剩餘例行賽遭禁賽。（資料照，今日美國）

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