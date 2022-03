NHL》痛罵俄國「鋼鐵普粉」名人堂球星疾呼：終止俄國球員合約

冰球名人堂球星出面呼籲,NHL應終止俄國球員合約。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕俄羅斯上月24日入侵烏克蘭,開啟戰火引發國際社會嚴正撻伐,國際體壇也紛紛發起抵制俄羅斯行動,國際足總(FIFA)稍早宣布將暫停所有俄國隊伍參加足球相關比賽,而北美四大聯賽之一的冰球聯盟(NHL)近日也有名人堂球星出面呼籲,應該終止俄國球員的合約。

俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)下令對烏克蘭發動軍事行動,無情戰火殃及無辜人民,與普廷有交情的NHL華盛頓首都隊俄國球星奧維琴根(Alex Ovechkin)沉痛向普廷喊話,希望母國與烏克蘭可以停戰,「不想再有戰爭。」

華盛頓首都隊長奧維琴根向普廷喊話停戰。(資料照,法新社)

不過冰球名人堂球星哈塞克(Dominik Hasek)對這位「鋼鐵普粉」的舉動似乎相當不以為然,昨他先在推特上砲轟這位俄國球星,「什麼!?你不但是牆頭草、一坨雞屎,還是個騙子!每個歐洲成年人都清楚,普廷是一個瘋狂的殺手,俄國正在對一個自由國家及他們人民發動戰爭。」

接著這位57歲防守員呼籲,「NHL必須立即終止所有俄羅斯球員的合約!每個運動員不僅代表他自己和他的俱樂部,還代表他國家的價值觀和行為,這就是血淋淋的事實。如果NHL不這麼做,你得對那些烏克蘭的死者們也有間接的責任!」

最後哈塞克表示:「對於那些出面譴責普廷和俄國侵略烏克蘭的俄國運動員感到非常抱歉,然而現階段我認為將他們排除在外絕對是必要的舉動。」

The NHL must immediately suspend contracts for all Russian players! Every athlete represents not only himself and his club, but also his country and its values and actions. That is a fact. If the NHL does not do so, it has indirect co-responsibility for the dead in Ukraine.