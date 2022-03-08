NBA》魏少轉戰湖人表現不如預期 妻子竟每天收死亡威脅

湖人明星後衛魏斯布魯克。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕明星後衛「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）休賽季風光加盟湖人，但沒想到賽季開打後卻雷聲大雨點小，湖人戰績不如預期，表現掙扎的魏斯布魯克更是成為眾矢之的，今日他的妻子Nina甚至還親自透露收到來自球迷的死亡威脅。

魏斯布魯克的妻子Nina今日在Twitter、IG上發出多篇貼文，指出有球迷相當不理性發出死亡威脅，她寫道說：「我每天都因籃球比賽而受到騷擾，你為了表達自以為的「真理」而對我和我的家人發出言語猥褻、死亡威脅，我很難接受。」

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關於丈夫魏斯布魯克，Nina繼續寫道：「至於我的丈夫，他是他，我並不需要為他辯護，我愛他也支持他渡過那些毫無根據的仇恨和消極情緒。」Nina也發出自己的心願：「我希望在他之後的那些優秀有天賦的球員，不會因為他們所喜歡的比賽而受到這種羞辱、辱罵和審視。」

魏斯布魯克本季定位撲朔迷離、無法融入隊上體系，甚至在第四節遭到棄用，也引發本人不滿，與教練團不合傳言逐漸擺上檯面。

日前據《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）還指出，湖人陣中越來越多人希望能夠將魏斯布魯克移出先發名單，改從板凳出發。不過，到目前為止沃格爾仍否決這項提議，拒絕讓他以替補之姿出賽。

湖人目前戰績28勝35敗，排名西部第9。

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