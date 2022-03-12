HBL 4強》「最強高中生」轟25分率退泰山 光復隊史首闖冠軍戰

光復「最強高中生」陳將双今在台北小巨蛋展現不俗得分能力，攻下全隊最高25分。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕光復高中「最強高中生」陳將双今日在台北小巨蛋展現不俗得分能力，攻下全隊最高25分，率光復以78：63力退衛冕軍泰山高中，勇闖110學年度HBL男子甲級冠軍賽，也是隊史首次晉級冠軍賽。

光復隊史在107、109學年前進台北小巨蛋，在107學年2連敗以第4名作收，上屆先輸泰山、季軍戰擊敗東泰高中，收下隊史最佳的季軍。如今，籃猿軍團隊史首度連兩年進軍小巨蛋，唯一目標就是更上層樓，先以爭取隊史首張冠軍賽門票為首要任務。

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續留HBL舞台的陳將双這回在小巨蛋就展現出色得分能力，上半場就攻下全隊最高15分，尤其第二節更是投進壓哨三分彈，幫助球隊取得39：27領先。不過，泰山在第三節試圖反撲，也一度縮小差距剩下7分，但光復末節還是穩住陣腳，在小巨蛋首次於4強賽贏球，躋身明天的冠軍戰，締造校史新頁。

光復「最強高中生」陳將双今在台北小巨蛋展現不俗得分能力，攻下全隊最高25分。（記者林正堃攝）

陳將双此仗攻下25分外帶7籃板、3助攻，隊長張俊生上、下半場各有1次灌籃美技，攻下17分、12籃板、6助攻及5抄截，205公分的鄭名斈9分、8籃板，有機會挑戰新人王獎項的菜鳥謝銘駿貢獻11分。光復明日晚間6點將和南山高中、能仁家商之間的贏家交鋒。

泰山確定無緣冠軍賽，2連霸夢碎。此仗表現最佳是朱俊翰18分，上屆新人王劉宥儇拿10分，張祐瑋13分。

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