PLG》辛特力和張宗憲合拿46分 富邦勇士痛宰夢想家破「魔咒」

台北富邦勇士張宗憲（左）進帳21分。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕P. LEAGUE+台北富邦勇士本季存在「週六主場魔咒」，但今天睽違近兩個月回到和平籃球館不讓悲劇重演，靠著洋將辛特力拿25分、16籃板、7助攻，「台灣噴射機」張宗憲進帳21分，終場以121：101痛宰台新夢想家，拿下4連勝。

勇士上季在和平籃球館12戰只吞1敗，但本季在熟悉的主場打球，勝率卻不如以往，6戰只拿到3勝，且有獨特魔咒，週六主場已吞下3連敗。

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在1月16日重返主場的勇士，今碰到夢想家開賽就打得有聲有色，張宗憲、林書緯、林志傑、辛特力和塞瑟夫、輪番跳出砍分，禁區得分以38：18輾壓對手，半場打完就取得20分領先。

夢想家在第3節靠著回鍋的洋將希克斯和簡浩的三分球，試圖拉近比分，但還是難擋勇士多點開花的攻勢，分差依舊維持在雙位數，比賽也就此定調。

勇士全隊共5人得分達雙位數，除辛特力和張宗憲之外，相隔一個多月再次出賽的塞瑟夫拿18分、9籃板，林書緯13分，林志傑有11分。

夢想家以希克斯的21分、15籃板表現最佳，布依德有16分、9籃板，忻沃克有11分。

台北富邦勇士辛特力。（記者陳志曲攝）

台北富邦勇士林志傑（左）運球突破。（記者陳志曲攝）

台北富邦勇士塞瑟夫（中）籃下進攻。（記者陳志曲攝）

台北富邦勇士林書緯（右）拉桿上籃。（記者陳志曲攝）

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