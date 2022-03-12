PLG》為塞瑟夫而戰的勝利！張宗憲：他就是我們的家人

台北富邦勇士擊敗福爾摩沙台新夢想家。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕P. LEAGUE+台北富邦勇士今在主場以121：1011擺平台新夢想家，拿下4連勝，總教練許晉哲表示，這一場就是為烏克蘭洋將塞瑟夫而戰。

因家鄉深陷戰火波及，隻身在台灣奮戰的塞瑟夫相當擔心親友狀況，整天幾乎心神不寧，也無法專注投入訓練，但許晉哲表示，他上週在桃園出賽被領航猿球隊舉辦的儀式和球迷力挺行動感動，因此他也想要在今天出賽，用好表現回饋球迷。

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塞瑟夫今天先發出戰，許晉哲表示，他近一週已經恢復正規訓練，而他自己也爭取上場，所以就派他出賽，此戰他上場時間沒有限制，整場打了31分鐘，12投7中拿18分外帶9籃板。

富邦勇士球團賽前舉行幫烏克蘭加油儀式，塞瑟夫披著烏克蘭國旗出場。（記者陳志曲攝）

台北富邦勇士塞瑟夫（中）籃下進攻。（記者陳志曲攝）

許晉哲表示，這是一場團隊為塞瑟夫而戰的比賽，「台灣噴射機」張宗憲也說，其實就是設法讓自己站在塞瑟夫的角度，若遇到他的狀況，一定會非常忐忑不安，「我覺得籃球，特別是比賽，就是會讓你專心投入，對他來說也算是一個避風港，讓他暫時不去想家裡的事情，可能比賽結束又要持續關注，但塞瑟夫就是我們的家人，不只是這一場，往後每場比賽都能站在他背後支持他。」

台北富邦勇士總教練許晉哲。（記者陳志曲攝）

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