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MLB》 一年1700萬美元簽了！ 克蕭親曝續留道奇原因

2022/03/14 11:52

道奇王牌左投克蕭。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕33歲準名人堂左投克蕭（Clayton Kershaw）日前宣布以1年1700萬美元合約續留道奇，迎接生涯的第15個賽季，今日他受訪時透露，確實曾在遊騎兵和道奇之間做決定，但最後他認為，道奇能夠為他再帶來一枚戒指。

去年季後道奇未向克蕭提出合格報價，生涯首度成為自由球員，動向備受外界熱議，並且曾有傳聞指出，克蕭考量家庭因素，可能會到家鄉德州的遊騎兵效力，而克蕭今日受訪證實在道奇和遊騎兵做決定，他最後相信道奇能為他帶來奪冠的最佳機會。

克蕭也透露，一結束封館就馬上打電話告訴遊騎兵總管自己的決定。克蕭上季飽受傷勢影響，曾因前臂及肘部發炎2個多月未出賽，例行賽最後一場先發又再度發生同樣的問題，僅投1.2局提前退場，最終例行賽以22場出賽、10勝8敗、防禦率3.55的成績作收，雖沒有韌帶損傷並且無需動刀，但也缺席季後賽。

克蕭成為自由球員時，外界曾有退休的揣測，不過他今日也表示，當他知道自己的手肘狀況OK時，就從來沒有考慮過退休這條路。克蕭透露他感覺目前的狀況是100%健康，並從1月初開始丟球，相信會為開幕戰做好準備，據悉，他明日將會面對打者投球。

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