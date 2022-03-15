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HBL》從赤腳打球到帶給部落光榮 陳將双坦言不愛「最強高中生」稱號

2022/03/15 07:26

陳將双獻吻奶奶。（記者林正堃攝）

〔中央社〕從環山部落赤腳打球，到下山開啟籃球路，陳將双旅美後返台加入光復高中，並拿下HBL冠軍戰MVP，是他從未想過，他將冠軍歸屬新竹市的榮耀，MVP則增添家族和部落光榮。

位於台中市和平區的環山部落，位處山谷盆地，四周被3000公尺以上高山環繞，而這座深山的部落，連續2年因為籃球而打開知名度。

由10名泰雅族小姑娘組成的平等國民小學女籃隊，去年締造灰姑娘傳奇，在全國國小籃球錦標賽小六女乙組拿下校史105年來首座全國冠軍，當時陳將双在場邊見證歷史性一刻，他認為，「這份榮耀是她們自己創造」。

後衛陳將双昨天率領光復高中勇奪隊史首座高中籃球聯賽（HBL）冠軍，兩座冠軍的共同點都與環山部落有關，平等國小坐落於部落，而獲選HBL冠軍戰MVP的陳將双更是從小在部落長大，他表示，這次光復在HBL奪冠是屬於新竹市的榮耀，而冠軍戰MVP則帶給他的家族或部落光榮。

從陳將双有記憶開始，就看著部落居民打球，「這是我們部落的風氣，老一輩也喜歡打籃球」，就連父親平時都會關注美國職籃NBA，他接受中央社記者專訪時表示，「國小放學不是亂跑，就是在打球。」

陳將双與奶奶。（記者林正堃攝）

陳將双在國小4年級從平等國小轉到台中籃球名校大智國小，從純樸的部落，走向都市生活，一度讓他難以適應，他坦言：「每天都想回部落，花了一整個暑假才適應環境。」

回顧過去走出部落，陳將双很慶幸自己做了正確的決定，「如果當初沒有堅持走這條路，現在真的不知道我在幹嘛」。

陳將双後來北上就讀台北金華國中，國中畢業後旅美，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情加上家庭因素，短暫旅美2年即返台，成為光復高中的一員，即使離鄉背井近10年，他依舊懷念兒時，不在乎輸贏、單純打球的日子，還有結束學校課輔後，與好友一同抓甲蟲的生活。

旅美2年期間，加速磨練陳將双心態，除了球風變得更成熟外，對抗性也優於一般高中生，且關鍵時刻總能展現「強心臟」特質，109年學年度HBL預賽首秀即一鳴驚人，轟下31分，「最強高中生」稱號從那時候就如影隨行陳將双至今。

陳將双110學年度HBL冠軍戰決勝節讀秒階段關鍵跳投，率領光復以59比57扳倒傳統勁旅南山高中，實現隊史首冠夢想，獲得單場MVP殊榮，再度印證他的身手。

不過，「最強高中生」的頭銜卻帶給陳將双很大的壓力，他坦言不太喜歡這個稱號，「真的沒有任何助力，每個人都想要打好自己的球，想做自己心目中想要成為的人」，他也喊話，「關注我就好了，不用給我什麼稱號」。

至於自身對部落帶來的影響，陳將双謙虛地說，部落的籃球風氣原本就不錯，並非是他帶動，但他坦言，環山部落位處深山，資源沒那麼多，當初小時候很喜歡打球，希望自己能幫部落爭光，如今他靠著HBL冠軍戰MVP證明身手無庸置疑，他也期待未來出社會後能盡一己之力，回饋部落和偏鄉小學。

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