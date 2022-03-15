日職》火腿新洋砲連3場敲安還開轟 王柏融打擊率快跌破1成

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）





〔體育中心／綜合報導〕「台灣大王」王柏融去年3年合約到期，今年以1年7000萬日圓的合約續留，為了增加上場機會加練一壘守備，不過公辦熱身賽表現不理想，今天對戰西武1打數無安打，打擊率降至1成11，反觀新洋砲努涅茲（Renato Núñez）單場雙安還開轟，打擊率高達8成。

日本火腿季後陸續簽下6名洋將，包括獲得延長合約的台灣「大王」王柏融、洋投B.羅德里奎茲（Bryan Rodriguez），另有4位休賽季簽約新洋將，分別是投手龐塞（Cody Ponce）、甘特（John Gant）以及野手努涅茲（Renato Núñez）和艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara）。

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火腿一軍洋將名額6搶5，王柏融在春訓除了精進外野守備外，也加練一壘，但他在公辦熱身賽表現不佳，今天面對西武沒有先發，第5局代守右外野，8局上唯一打席遭宮川哲三振，王柏融公辦熱身賽累積18打數只敲出2安打，包含1發全壘打和2打點，打擊率快跌破1成。

反觀新洋砲努涅茲出賽3場都敲安，今天擔任先發第6棒一壘手，3打數2安打有1打點，7局上敲出左外野陽春砲，這也是火腿此役唯一的1分，終場以1：4不敵西武，努涅茲的熱身賽打擊率提升至8成。

另一名洋砲艾爾坎塔拉8日已經安抵日本，近兩日已經在二軍備戰，2場累積6打數1安打，打擊狀況還在調整當中，身為內野工具人的人是調度上的活棋，兩位新洋砲恐會壓縮王柏融的出賽空間。

努涅茲。（資料照，法新社）



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