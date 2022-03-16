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WSBL》開季至今僅一場沒雙十 「超級新人」林蝶可望創一紀錄

2022/03/16 21:02

台元林蝶有望包辦新人后及年度MVP。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕WSBL台元今迎戰電信，超級新人林蝶進帳全隊最高18分、16籃板，加上卓敬挹注15分，兩人率隊以69：45獲勝。

電信本季其實已面臨人手不足的情況，但日前當家控球潘姿吟練球時傷到左手後缺陣，讓戰力更加捉襟見肘。即便如此，今面對台元，電信首節在黃湘婷獨拿8分的情況下，僅以1分落後，但第2節進攻當機，讓台元一舉取得雙位數領先。

易籃後，台元輪到羅培甄、卓敬發威也甩開電信糾纏，今台元團隊命中率42.6%，林蝶進帳全隊最高18分、16籃板。電信陳怡萱、劉惠茹進帳全隊最高11分，黃湘婷進帳10分。

林蝶本季登上WSBL舞台，絲毫未見新人的生澀，開季至今11場比賽，僅有1戰沒完成雙十，場均17.6分、14.1籃板，更狂的是她的得分、籃板目前都位居聯盟第一，火燙表現被看好同時問鼎新人后和年度MVP。

對於林蝶的表現，台元總教練邱啟益說：「她這季打得太不像新人了，她的表現已經無可挑剔，加上也很受教，提醒她的事情很快可以吸收。」邱啟益認為，現階段她若能再加強外線，打球時多用頭腦思考，幾乎就已是無敵。

對於自己的表現，林蝶認為，因為陣中學姊林文佑受傷，她在場上勢必要分擔得更多，也感謝教練給她很多機會，才有這樣的數據。

林蝶若能夠包辦新人后及年度MVP，將創下紀錄，無論是WSBL或是SBL，過去都沒有新人能夠在同一年拿下兩個獎項。不過，林蝶平常心看待，她說：「這難度很高，因為狀況也不可能一直都維持這麼好，但會努力去爭取。」

台元卓敬。（記者林正堃攝）

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