WSBL》超級新人林蝶包辦雙MVP 台元勝台電明戰國泰爭第1

林蝶奪下單週及單月MVP。（籃協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕第17屆WSBL第3循環今天在板橋體育館開打，上一循環單週與單月最佳球員由台元林蝶雙喜臨門，超級新人林蝶目前場均得分17.6分、12.3籃板都排名聯盟第一，拿下雙大獎的她謙虛地說：「是教練給機會，自己則是平常心面對，希望表現能更好、更穩。」

今天首場比賽衛冕軍國泰對上尚未開胡的電信，電信主力潘姿吟、黃湘婷皆未登錄，碰上整場12人輪替的國泰，終場讓衛冕軍以62：49拿下勝利。國泰開賽就一路領先，帶著10分優勢進入下半場；易籃後，國泰「小丁」林育庭、陳薇安聯手開火，將分差擴大至20分。末節國泰罕見得分荒，單節僅6分進帳，不過電信仍難越雷池一步，終場國泰收下本季第6場勝利。

請繼續往下閱讀...

國泰登錄12人皆有得分紀錄，林育庭、黃鈴娟、陳薇安得分上雙，第二階段才復出的陳薇安，拿下本季新高12分、5籃板，她表示：「雖然距離上個循環有1個月休息時間，球隊仍保持高強度練習，把自己該做好的做好。」最後一節球隊得分當機，陳薇安說大家都太想傳球，教練有提醒大家一定要第一時間進攻。

第2場賽事為台元對上台電，台元在第2循環傷了主力得分手林文佑和朱育勤，今天面對郭佳紋、劉希曄歸隊的台電，展現強大團隊戰力4人得分上雙，卓敬高命中率11投9中，攻下全場最高19分，剛獲頒第二週及月MVP的林蝶斬獲16分、17籃板，終場台元以76：59拿下勝利。

台電雙星郭佳紋、劉希曄回歸帶動整體進攻，首節台電1分領先，第2節雙MVP得主林蝶發威，單節6分、8籃板，上半場就攻下12分、10籃板，半場結束台元反倒以37：31超前。決勝節卓敬手感發燙單節11分進帳，加上史靜茹禁區發威，最終台元17分差拿下本季第6勝，明將對決國泰爭排名龍頭。

卓敬攻下全場最高19分，手感發燙她自己也有發現，好表現歸功教練給她強大信心，「有保持好自己節奏和手感，教練也給我很大信心放開打。」球隊傷了兩位主力大將，卓敬很清楚接下來自己的角色：「之前文佑姐（林文佑）是主力得分手，現在我們都要跳出來分擔，控球部分不可能讓曉彤（彭曉彤）打4節，所以也要出來分擔。」

卓敬。（籃協提供）

郭佳紋。（籃協提供）

林蝶。（籃協提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法