NBA》作客遭灰狼垃圾話連擊 魏少怒回：他們就一群小咖（影音）

魏斯布魯克出戰灰狼遭球員、球迷瘋狂嘲諷。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今對上灰狼，最終不但以20分之差慘輸，狀況低迷的紫金軍團金來到灰狼主場還遭球迷、球員狂噴垃圾話，其中受攻擊最慘的就是「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook），不但被對手貝佛利（Patrick Beverley）譏笑「是垃圾」，持球還會吸引大批灰狼球迷嘲諷，不過魏少賽後不客氣地反擊，直指灰狼隊就是一群小咖，自己完全不會被這些垃圾話影響。

今天湖人與灰狼之戰，灰狼一次進攻沒進，但魏少卻沒有做好防守工作，讓卡位搶下防守的貝佛利搶下籃板溜進禁區拿下分數，接下來換湖人進攻時，面對在外線持球的魏少，貝佛利直接放他外線空檔，看準他就算出手也不會命中，結果魏少沒在外線出手，轉傳給隊友時球還直接被貝佛利抄走，吞下一次失誤，讓貝佛利耀武揚威地大喊「垃圾，他就是個垃圾（Trash，he's trash）」。

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除此之外，魏少一次外線出手時，直接投了個完全沒碰到籃框的「麵包球（Air Ball）」，灰狼一哥湯斯（Karl-Anthony Towns）做出在空中找球的動作，直接大開嘲諷，而主場的灰狼球迷們，也沒打算讓他好過，只要魏少持球，就開始大喊「快投啊！快投啊！」。而魏少今天最後12投5中、三分球4投也僅1中，拿下15分5助攻。

has to be one of the more disrespectful moments ive seen in a long time, watch Pat Bev and KAT after Westbrook’s airball. pic.twitter.com/PnMU3nVd8T — Rob Perez （@WorldWideWob） March 17, 2022

談起場上球員和場邊球迷垃圾話，當事人魏少受訪時毫不客氣地回擊，「我一點也不在乎，這些垃圾話影響不到我的，那支球隊（灰狼）的人在這個聯盟一點成就都沒有，他們就是贏了一場比賽，恭喜他們，我只會把心力放在下一場比賽上。」

不過拿下全隊最高19分，但正負值僅-19的湖人一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）受訪時提到對手的垃圾話，僅平淡表示「這就是比賽的一部分」。另一位表現同樣慘兮兮的艾靈頓（Wayne Ellington）則表示「我在這聯盟已經待得夠久了，這就是個勝者為王的聯盟，現在我們就是被痛扁了，贏球的那一方就是這樣享受勝利。」

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