NBA》作客遭灰狼垃圾話連擊 魏少怒回：他們就一群小咖（影音）

魏斯布魯克出戰灰狼遭球員、球迷瘋狂嘲諷。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人今對上灰狼,最終不但以20分之差慘輸,狀況低迷的紫金軍團金來到灰狼主場還遭球迷、球員狂噴垃圾話,其中受攻擊最慘的就是「魏少」魏斯布魯克(Russell Westbrook),不但被對手貝佛利(Patrick Beverley)譏笑「是垃圾」,持球還會吸引大批灰狼球迷嘲諷,不過魏少賽後不客氣地反擊,直指灰狼隊就是一群小咖,自己完全不會被這些垃圾話影響。

今天湖人與灰狼之戰,灰狼一次進攻沒進,但魏少卻沒有做好防守工作,讓卡位搶下防守的貝佛利搶下籃板溜進禁區拿下分數,接下來換湖人進攻時,面對在外線持球的魏少,貝佛利直接放他外線空檔,看準他就算出手也不會命中,結果魏少沒在外線出手,轉傳給隊友時球還直接被貝佛利抄走,吞下一次失誤,讓貝佛利耀武揚威地大喊「垃圾,他就是個垃圾(Trash,he's trash)」。

除此之外,魏少一次外線出手時,直接投了個完全沒碰到籃框的「麵包球(Air Ball)」,灰狼一哥湯斯(Karl-Anthony Towns)做出在空中找球的動作,直接大開嘲諷,而主場的灰狼球迷們,也沒打算讓他好過,只要魏少持球,就開始大喊「快投啊!快投啊!」。而魏少今天最後12投5中、三分球4投也僅1中,拿下15分5助攻。

has to be one of the more disrespectful moments ive seen in a long time, watch Pat Bev and KAT after Westbrook’s airball. pic.twitter.com/PnMU3nVd8T