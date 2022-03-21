籃球》嘉義縣水上國中創紀錄 男籃女籃雙雙晉級全國賽

嘉義縣水上國中男籃、女籃晉級全國八強。（水上國中提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上國中是縣內籃球名校，今年男女籃參加110學年度國中籃球聯賽乙級南區複賽，表現優異，昨天（3月20日）完成賽事，以男生組第二名、女生組第三名，雙雙闖進全國八強決賽，創下嘉義縣紀錄，將於4月13日至17日在台北市陽明高中參與全國決賽，力拚好成績。

110學年度國中籃球聯賽乙級南區複賽於3月16日至20日在嘉義高中、嘉義市國民運動中心展開，水上國中男籃隊接連擊敗台中市育英國中（67:54）、嘉義縣忠和國中（52:18）、澎湖縣馬公國中（63:41），台東縣豐田國中（59:47）、台南市中山國中（59:51），闖進冠亞軍賽，惜敗給台中市豐陽國中（56:58），以南區第二晉級全國八強。

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女生組部分，水上國中女籃隊擊敗台東縣新生國中（36:33）、高雄市美濃國中（64:19）、彰化縣伸港國中（54:22）、台中市神岡國中（52:42），敗給雲林縣土庫國中（36:69）後，在三、四名戰擊敗台南市中山國中（56:50），獲得南區第三名，晉級全國八強。

水上國中籃球教練劉明哲說，以往學校籃球隊晉級全國賽時，男女籃恰好都沒同時晉級，今年是第一次男籃、女籃在同一年度均闖進全國賽；男籃隊去年在乙級全國決賽獲得亞軍，創下嘉義縣歷年最佳成績，今年要好好準備，全力以赴拚冠軍。

水上國中校長洪文祥大力支持籃球發展，希望優秀選手在嘉義縣在地扎根，學校的籃球隊發展10多年，招收優秀選手，有專長課訓練，並邀請專業籃球教練徐國宏指導，規劃專業訓練，鍛鍊體能與球技，球員課業也優秀，曾有球員在國中會考考取4A成績，球技課業兼顧。

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