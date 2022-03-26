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路跑》北竿硬地超級馬拉松千人齊跑 市民跑者之王蟬聯50公里冠軍

2022/03/26 15:06

馬祖北竿硬地超級馬拉松今早開跑。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕2022馬祖北竿硬地超級馬拉松今早（26日）在連江縣長劉增應、立法委員辦公室主任王冠予、連江縣議長張永江、馬防部指揮官廖建興等人帶領下一同鳴笛起跑，賽事分為50公里超級馬拉松組、25公里超半程馬拉松組、12.5公里體驗組、5公里壁山挑戰組、3公里健康樂活組及50公里接力組，環島賽事路線由北竿塘岐村迎賓館前廣場出發，沿途經過北竿大道、坂里村、尼姑山、芹壁村，再經由環島東路回到塘岐村。

連江縣劉增應縣長表示：「賽事已經辦理第六年，今年有一些創新的項目，像是新增接力組以及征服北竿最高峰的5K壁山挑戰組、終點前激勵人心的陪跑小天使還有結合北竿廟宇的特色拱門等，特別感謝千辛萬苦來到北竿的跑友們，大雨、濃霧都澆不熄你們的熱情，我們也結合馬防部、馬管處、縣府各局處、北竿鄉公所等相關單位協助合作的力量，來提升賽事整體的品質。」

馬祖北竿硬地超級馬拉松今早開跑。（主辦單位提供）

連江縣政府辦理第6屆的馬祖北竿硬地超級馬拉松，今年報名人數超過1200人，報到人數則為946人，其中以12.5公里體驗組與25公里超半程馬拉松人數最多，而非本島地區的參賽者也超過900人。與一般超級馬拉松賽事不同的地方是島上地形蜿蜒起伏，挑戰參賽者的耐力及意志力，不過沿途可欣賞馬祖獨特風貌，像是彷彿置身於歐洲的芹壁村，以及戰地人文歷史，尤其馬祖播音站讓人感受戰地氛圍，因此賽事依舊保持千人參與的規模。而今年特別增設在地跑者激勵獎金，凡身份證字號開頭為Z的前三名跑者即可額外獲得獎金。

12.5公里男子組與女子組第一名分別為曹鼎、歐馨嬪，過去曾為世新大學女子籃球隊的歐馨嬪提到：「自己是被朋友吳孟蕎抓來的，因為沒來過馬祖，想說可以報名看看。」25公里則由宋子銘、李佳晏奪得男、女子組冠軍；50公里超級馬拉松男子組冠軍獎盃則由市民跑者之王李智群蟬聯寶座。

李智群表示：「今年不僅賽道硬，時冷時熱的天氣也很硬，發現每一圈都有落後，後來只求配速穩定。」50公里超級馬拉松女子組冠軍獎盃則由李佳玫奪得，甫於3/20榮獲萬金石馬拉松女子組冠軍，又來征戰北竿硬地超馬的佳玫則說到：「真的非常硬。」

桃園市政府體育局莊佳佳局長領銜完賽。（主辦單位提供）

50公里組男子冠軍李智群。（主辦單位提供）

50公里組女子冠軍李佳玫。（主辦單位提供）

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