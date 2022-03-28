NBA》該如何扭轉頹勢？ 湖人主帥稱潛力前鋒將成關鍵X因子

加布瑞爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人本季飽受傷病困擾，但三月才加入的年輕前鋒加布瑞爾（Wenyen Gabriel）靠著在場上的拚勁逐漸成為隊上不可或缺的戰力，為此總教練沃格爾（Frank Vogel）在受訪時也肯定了他的表現。

加布瑞爾6尺9吋的身高足以為湖人在進攻端上拉開禁區空間，總教練沃格爾受訪時表示加布瑞爾所展現的潛力能為接下來的湖人帶來重要的改變：「加布瑞爾的潛力和身材條件是我們隊所沒有的，雖然他是一個非常年輕且經驗不足的球員。但到目前為止，只要他上場，無論打的時間是多是少，他都能繳出不錯的表現，這讓我們非常看好他未來的表現，也對此感到樂觀。」

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除此之外，沃格爾也特別強調了加布瑞爾所擁有的身高和特質是湖人本季以來一直欠缺的球員類型，他不僅能為球隊拉開進攻空間，同時還具三分威脅，更難得的是加布瑞爾正面積極的態度為湖人帶來了更多的拚勁和能量。

加布瑞爾近期的表現可說是漸入佳境，近五場比賽繳出9.6分、4.8籃板的成績，同時更在對上暴龍的比賽中繳出17分3籃板2助攻1阻攻的全能數據幫助球隊取勝，若加布瑞爾能維持這樣的活力與能量，或許真能如沃格爾所說成為湖人接下來衝擊季後賽的關鍵因素。

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