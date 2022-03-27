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NBA》下半場命中率100％！約基奇35分全能表現率隊滅雷霆

2022/03/27 12:44

約基奇繳35分12籃板8助攻全能表現。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今在主場迎戰雷霆，在當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）豪取35分的帶領之下，以113：107拿下勝利，賞雷霆近12場的第11敗。

西部第6的金塊目前僅領先第7的灰狼1場勝差，隨時都可能落入附加賽，本季打後段班的雷霆也打得不順，此役之前系列賽1勝2負，因此完全沒有輕敵的本錢。

今丹佛大軍首節就一度將比分拉開至16分差，不過來犯的雷霆一路窮追不捨，末節數度扳平戰局，倒數2分鐘雙方戰成105：105平手，金塊靠A.戈登（Aaron Gordon）的2罰及莫里斯（Monte Morris）的三分球取得5分領先。在馬登（Theo Maledon）2罰俱中又幫雷霆追近差距後、約基奇跳出來完成三分打，率隊以6分差帶走勝利。

約基奇今繳35分12籃板8助攻的全能表現，其中下半場6投6中、罰球也是6次都未失手，命中率100%，在J.穆雷（Jamal Murray）與波特（Michael Porter Jr.）持續缺陣之下，他始終受到對手嚴守、仍能打出冠居全隊的表現，金塊今其他4位先發合計拿53分，A.戈登20分、巴頓（Will Barton）18分。

雷霆方面，全隊6人得分超過雙位數，馬登攻下全隊最高20分、普庫夫斯基（Aleksej Pokusevski）17分次之，曼恩（Tre Mann）15分5籃板。

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