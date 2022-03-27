NBA》懂做人！MVP衛冕熱門約基奇狂讚隊友

約基奇（USA TODAY Sports）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕丹佛高原主場力退來犯的雷霆客軍，金塊當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）當居首功，但這位豪取35分、12籃板、8助攻的上季MVP相當謙虛，反而推崇控衛隊友莫里斯（Monte Morris）關鍵時刻的精彩演出。

身手全能的約基奇守土有責，尤其下半場6投6中、罰球也6投全進，命中率100%的精準打擊火力，硬是賞給雷霆近12場的第11敗。儘管拚出蟬聯MVP的氣勢與實力，這名27歲的塞爾維亞長人認為，莫里斯最後1分鐘的關鍵抄截，加上最後47.8秒三分球破網，讓地主110：105擴大領先，順勢留下重要勝利。目前金塊戰績44勝31負排第6，1場勝差領先緊追在後的灰狼，暫時避免跌至西部季後賽附加賽。

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「我的意思是，他基本上為我們贏得比賽。」約基奇賽後有感而發，尤其當家控衛J.穆雷（Jamal Murray）自去年4月左膝前十字韌帶撕裂受傷後，長期缺陣迄今，所幸莫里斯適時補上，「我認為他整個賽季都打得非常好，我真的很喜歡有他加入球隊。」金塊主帥馬龍（Michael Malone）賽後也支持愛將約基奇說法，直指莫里斯最後關頭的攻守演出，足以左右整場戰局，「事情因此發生了巨大轉變。」

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