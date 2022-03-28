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中職》棒壇佳話！ 前樂天女孩艾璐成UG 和丈夫胡智為同隊

2022/03/28 18:57

胡智為老婆艾璐。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅隊今天公布啦啦隊UniGirls新隊服，和3位新成員艾璐、姍姍和17，成員合計總共18人，史上最多。不少球迷熟悉的艾璐，是前樂天桃猿Rakuten Girls成員，也是獅隊強投胡智為的妻子。原本離開啦啦隊的艾璐，如今重新回到球場，未來將和胡智為同隊。

艾璐本名李亞璇，是前日職球員李杜軒的妹妹、父親則是陽明高中總教練李杜宏。今年初，艾璐和胡智為在社群公開求婚喜訊，兩人已經登記，預計明年初辦婚宴。

艾璐說，原本去年離開樂天，就沒想過還要再跳舞，但一次因緣際會得知有機會加入UG，問過丈夫也得到支持。艾璐說：「有先問過先生，他也知道我一直很想繼續跳舞表演，所以他完全支持。之前（獅隊自辦）熱身賽有過他投球、我在場邊應援，他投球時主要我們是坐在場邊，現在反而希望都能夠在他主場登板時一起應援。」

除了和丈夫同隊，艾璐也很期待「共生幫」在獅隊集結，還有一年一度和西武獅聯名的雙獅會。艾璐說：「我和傑憲、念庭都是日本共生高校畢業，還有修銓（獅隊游擊手謝修銓）也是，他們都是我學弟。」

胡智為老婆艾璐。（記者林正堃攝）

胡智為老婆艾璐。（記者林正堃攝）

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