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中職》疫情升溫！中市府評估開幕戰吸破萬球迷 將提昇防疫宣導強度

2022/03/28 17:44

疫情再升溫，職棒開幕賽清明連假在台中估吸逾萬人，中市府將提昇防疫宣導強度。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中華職棒今年度球季開幕戰4月2日將在台中洲際棒球場開打，由中信兄弟對決統一7-ELEVEN獅，因中央流行疫情指揮中心同意，將全面開放球迷入場，逢清明連假，台中市運動局評估將有逾萬球迷進場，甚至恐有不少跨縣市球迷，近來疫情升溫，將加派人力提高宣導強度，把關進場戴口罩及在座位飲食及吃完後戴妥口罩等防疫要求，確保民眾觀賽防疫安全。

本土疫情升溫，昨日確診數一口氣新增83例，今日再新增34例，台中市政府今日火速召開府級跨局處防疫會議，掌握各地疫情狀況及防疫進度，其中，職棒今年度新球季開幕賽選在台中洲際棒球場開打，中央核准的防疫計畫輔導中華職棒有條件全面開放觀眾入場，台中市運動局長李昱叡指出，洲際棒球場可容納1．5萬球迷，因是開幕賽加上逢清明連假，據他了解目前已售出逾萬門票，估可能再提高，市府對防疫安全嚴陣以待。

李昱叡指出，目前依中職聯盟防疫計畫書規定，球迷入場觀賽須配合相關防疫規範，落實實聯制、入場量體溫（體溫超過攝氏37.5度者不開放進場）、手部消毒、全程戴口罩，也開放飲食，但限固定座位上飲食，暫時脫下口罩並儘速食用完畢，用餐後應立即戴上口罩，嚴禁邊走邊吃等。

李昱叡指出，考量清明連假民眾跨縣市流動多，將加強宣導強度，包括入場觀賽應配合現場工作人員指示，維持社交安全距離，主辦單位會在出入口處等排隊區域皆標示安全距離地貼，要求民眾保持社交安全距離，此外，市府也會在包括辦公室及球員休息室進出動線規劃、球場加強清潔消毒頻率；另加派人力在包括入口宣導戴口罩及飲食限固定座位，吃完後也要立即戴回口罩，盼民眾配合，大家一起維護防疫安全，保障安心觀賽的需求。

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