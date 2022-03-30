中職》高雄市場難經營？台鋼要借鏡火腿北海道成功經驗

北海道日本火腿主場。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職第6隊台鋼雄鷹主場在高雄澄清湖球場，過去La new熊、義大犀牛在高雄市場都經營得頗辛苦，如何開發大高雄地區市場，提升澄清湖主場入座率，成了台鋼一大挑戰。

台鋼雄鷹首任領隊劉東洋曾留學東洋，擁日本大阪關西大學新聞碩士學位，曾任中職聯盟國際組組長，主要處理與日本職棒相關事務，現任聯盟宣推部主任，他是資深阪神虎球迷，近年在各大電視台擔任日本職棒賽事，熟稔日職相關事務。

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他山之石，劉東洋表示，過去日本火腿和巨人共同經營東京巨蛋，北海道當地有80%是巨人隊球迷，當初火腿到北海道耕耘沒有人看好，就跟台鋼一樣，這幾年中職球隊在高雄市場經營得很辛苦，火腿一定有很多類似的點可供參考，「不只火腿，未來很多日本職棒球團都是我們可以交流的對象。」

劉東洋指出，2013年義大犀牛在高雄主場球迷數最多，這是有很多因素配合在一起，包括經典賽和曼尼熱潮，當中好的東西是什麼？經營辛苦的地方又在哪裡？這部份等他上任後會去深入瞭解這一塊。

劉東洋也說，球團接下來會加強和高雄市府合作，強化屬地主義，也會向各球團請益，特別是味全龍，畢竟味全成立新球隊最有經驗，會找時間拜訪味全和各隊。

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