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中職》中信兄弟開幕週嘉賓 「草屯囝仔」、「九天民俗技藝團」報到

2022/03/30 14:47

草屯囝仔。（中信兄弟提供）

〔體育中心／綜合報導〕本周末中職開打，4月2日中信兄弟開幕戰迎戰統一獅，3日中信兄弟繼續在主場坐鎮，迎戰來訪的富邦悍將，當日邀請「草屯囝仔」、「九天民俗技藝團」表演。

來自中部草屯的嘻哈雙人組合「草屯囝仔」，2015年起陸續發表多首千萬點擊金曲如《愛我你會死2018》、《少年家》，音樂隨著網路擴散紅遍全台灣，用著自己的語言與嘻哈的曲風，譜出專屬於「草屯囝仔」獨特的嘻哈音樂。

團員樞育跟阿倉曾為同校學長學弟，阿倉在高中時期參與棒球校隊並於木棒聯賽中出賽，更在《全明星運動會》節目中展現超強運動能力，多項競技上展現不服輸積極的態度。「草屯囝仔」將在賽前帶來表演，賽中也將到「TWITCH中信兄弟官方頻道」擔任特別球評，跟大家一起熱血看球。

「九天民俗技藝團」，台灣文化的傳承者，秉持永不放棄的拚搏精神，拚上台灣陣頭首席代表團隊，力挺台灣民俗文化，開創「九天廟會劇場」，將發自土地的台灣之聲，從街頭敲響至國家級殿堂，跳脫傳統框架，領創文化新況味，演出版圖遍布全球五大洲！最磅礡的演出能量，傳遞最震撼的感性共鳴。「九天民俗技藝團」將在賽前帶來精彩表演。

九天民俗技藝團。（中信兄弟提供）

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