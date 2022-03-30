字母哥、恩比德正面交鋒 今日賽事預告與轉播

恩比德（左）與亞德托昆波（右）。（資料照，美聯社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有三場賽事轉播，首場由公鹿出戰七六人，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）率領東部第三的公鹿，將挑戰恩比德（Joel Embiid）與東部第二的七六人，雙強之爭誰能取勝？第二場由湖人對決獨行俠，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）前天的腳踝傷勢，是否能上場仍是未知數，快掉出附加賽的湖人，能否擊敗東契奇（Luka Doncic）坐鎮的獨行俠？第三場由爵士隊上快艇，四連敗爵士碰上五連敗快艇，哪隊能先止敗？記得收看轉播囉！

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MLB春訓轉播於昨日正式上線！今日有一場轉播，由運動家對決道奇，運動家派出左投馬奈亞（Sean Manaea），對上「躲人」推出的右投岡索林（Tony Gonsolin），喜愛大聯盟的球迷別錯過轉播！

NBA

07:00 公鹿@七六人 愛爾達體育1台

07:30 湖人@獨行俠 緯來體育

10:00 爵士@快艇 愛爾達體育1台

MLB春訓

09:05 運動家@道奇 愛爾達體育2台

中職熱身賽

18:35 味全龍＠中信兄弟 ELEVENSPORTS2

18:35 富邦悍將＠樂天桃猿 ELEVENSPORTS1

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