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MLB》韋蘭德防禦率完美的0 無緣開幕戰對決大谷翔平（影音）

2022/03/30 17:13

韋蘭德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）春訓至今三場登板都未失分，不過可能無緣球隊開幕戰先發任務。

太空人總教練貝克（Dusty Baker）今受訪時向記者表示，韋蘭德「可能不會」是球隊4月8日開幕戰的先發人選，該役對手天使隊已敲定由大谷翔平出任先發，太空人目前最有機會的人選應是28歲左投瓦德茲（Framber Valdez）。

兩屆塞揚強投韋蘭德在老虎隊時期曾9度擔任開幕戰先發，來到太空人後則是從2018年起連三年獲此殊榮，韋蘭德也是在2020年開幕戰傷及手肘，隨後進行TJ手術，直至今年才復出。

傷癒歸來，韋蘭德與團隊都有共識在本季放慢腳步調整，也是未能擔任開幕戰先發的主因，他也並未對於錯過機會感到可惜，「我們是支很有能力的團隊，過去這一年、甚至前一年我都不在，但其他人展現了他們有多棒。開幕戰只是整季的第一場比賽，在那之後就一樣是五人輪值。」

韋蘭德認為在休息區參與開幕戰也會是另外一番感受，「我可以真的享受開幕戰的氛圍、不用上場投球，就當參加一場盛典，享受場上的氣氛、與球隊一起感受現場的吶喊聲。」

韋蘭德春訓至今3場出賽，包括今天面對國民4局無失分，總共8.2局僅挨5安、飆出10次三振，另有3次保送，防禦率還是完美的0，開季前預計還會再有一場登板，預計用球數將會來到80球。

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