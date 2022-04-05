晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》「棄德羅森選魏少」無緣超強陣容 魔術強森直指詹皇要背鍋

2022/04/05 08:41

湖人晉級季後賽機會渺茫。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕湖人季前交易來明星後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook），與詹姆斯（LeBron James）和A.戴維斯（Anthony Davis）組新三巨頭，戰績卻不理想，目前排名西部第11，晉級季後賽機會渺茫，曾任湖人籃球營運總裁、傳奇名將魔術強森（Magic Johnson）今爆料，湖人原有機會網羅本季打出生涯年的德羅森（DeMar DeRozan）以及國王神射手希爾德（Buddy Hield），但最後都成空，他認為詹姆斯要背鍋。

「詹姆斯需要承擔的責任是，德羅森不是來湖人而是公牛，」魔術強森今上節目爆料，當時他已經接到德羅森經紀人的電話，他說德羅森想回家鄉打球，他也把這項訊息傳達給湖人，但湖人高層和詹姆斯最後卻選擇魏斯布魯克。

魔術強森指出，湖人當時已經確定要用庫茲馬（Kyle Kuzma）換來國王射手希爾德，但最後也因魏少交易案不了了之，魔術強森坦言，如果湖人擁有德羅森和希爾德，並且留下卡魯索（Alex Caruso）和卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）的話，今年或許有機會爭冠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。