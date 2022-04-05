NBA》「棄德羅森選魏少」無緣超強陣容 魔術強森直指詹皇要背鍋

湖人晉級季後賽機會渺茫。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕湖人季前交易來明星後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook），與詹姆斯（LeBron James）和A.戴維斯（Anthony Davis）組新三巨頭，戰績卻不理想，目前排名西部第11，晉級季後賽機會渺茫，曾任湖人籃球營運總裁、傳奇名將魔術強森（Magic Johnson）今爆料，湖人原有機會網羅本季打出生涯年的德羅森（DeMar DeRozan）以及國王神射手希爾德（Buddy Hield），但最後都成空，他認為詹姆斯要背鍋。

「詹姆斯需要承擔的責任是，德羅森不是來湖人而是公牛，」魔術強森今上節目爆料，當時他已經接到德羅森經紀人的電話，他說德羅森想回家鄉打球，他也把這項訊息傳達給湖人，但湖人高層和詹姆斯最後卻選擇魏斯布魯克。

請繼續往下閱讀...

魔術強森指出，湖人當時已經確定要用庫茲馬（Kyle Kuzma）換來國王射手希爾德，但最後也因魏少交易案不了了之，魔術強森坦言，如果湖人擁有德羅森和希爾德，並且留下卡魯索（Alex Caruso）和卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）的話，今年或許有機會爭冠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法