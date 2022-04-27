NBA》超狂準絕殺灰狼！ 莫蘭特第四節18分率灰熊聽牌（影音）

WHAT A FINISH.



JA MORANT WINS GAME 5 FOR THE GRIZZLIES pic.twitter.com/0xlpwHg4fN — SportsCenter （@SportsCenter） April 27, 2022

〔體育中心／綜合報導〕灰熊今天在主場迎接關鍵第五戰，靠著莫蘭特（Ja Morant）第四節狂砍18分，外加致勝上籃準絕殺灰狼，以111：109收下勝利，系列賽取得3勝2敗的聽牌優勢。

灰熊雖然在開節打出一波13：2的攻勢，不過灰狼馬上回神，靠著單節7顆三分球的火力壓制，以31：28在首節逆轉灰熊，次節灰熊一度被灰狼拉開到雙位數分差，不過仍在巴恩（Desmond Bane）與莫蘭特的分數進帳下，以53：55進入半場休息時間。

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第三節灰熊外線火力失靈，單節8投0中，反觀灰狼有著5投3中的三分命中率，單節18投10中讓他們把比數拉開，三節打完灰狼以85：74領先地主灰熊11分，灰熊前三節的外線相當糟糕，20投僅3中，而灰狼外線則是25投11中，不過莫蘭特在第三節末的驚天爆扣，也宣示他將在第四節開始接管戰局。

第四節莫蘭特不斷靠著切入站上罰球線，一步一步幫助球隊拉近比數，更在剩下1分03秒時命中本場比賽他的第一顆三分外線，幫助球隊取得1分超前。接下來雙方進攻未果，莫蘭特在剩8.2秒時兩罰全進要到3分領先。暫停後灰狼戰術成功，艾德華茲（Anthony Edwards）3.7秒於底角接獲傳球命中外線追平比數，灰熊叫出暫停。

暫停過後，莫蘭特接獲發球，負責防守他的艾德華茲因為想要抄球導致莫蘭特有著大空檔，莫蘭特切入籃下後上籃得手，灰狼在僅剩1秒且沒有暫停的情況下只能勉強在後場出手沒進，終場灰熊就以111：109逆轉灰狼取得聽牌勝。

莫蘭特準絕殺灰狼。（圖片取自推特）

莫蘭特今天在前3節幾乎都沒有什麼攻勢，罰球狀況也不佳，不過第四節他大爆發狂砍18分，全場30分13籃板9助攻進帳，根據數據指出，莫蘭特第四節18分是灰熊隊史季後賽第四節最高得分，他一共包辦球隊最後13分。

莫蘭特爆扣。（美聯社）

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