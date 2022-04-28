MLB》大谷翔平5局好投加猛打賞奪勝！ 再寫隊史21年紀錄

大谷翔平5局好投外帶三安猛打，收下本季第2勝。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平在今天，本季第四場先發對陣守護者，主投5局失2分退場，且獲得隊友分數奧援收下第2勝，打擊手感也回溫，單場三安猛打，終場天使以9：5擊敗守護者。

首局大谷翔平遭遇亂流，被拉米瑞茲（Jose Ramirez）逮到失投的滑球敲出一發2分彈，二出局後又被敲安上壘，最後才飆K收下最後一個出局數。

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不過大谷翔平今天的火力支援來得很早，1下就靠楚奧特（Mike Trout）與倫登（Anthony Rendon）的安打追平比數，2下沃德（Taylor Ward）更敲出一發滿貫彈幫助球隊取得6：2領先，4下沃許（Jared Walsh）的安打再進帳1分保險分，早早取得7：2領先。

Taylor Ward gets his second career GRAND SLAM



（via @Angels）pic.twitter.com/RnHcZSaMiS — ESPN （@espn） April 28, 2022

大谷翔平在首局失分後馬上回穩，接下來4局都沒有掉分，主投5局用86球退場，總計被打5支安打失掉2分都是自責分，投出1次四壞保送與4次三振，防禦率下降到4.19。

天使在6下靠沃德的三壘安打、大谷翔平與楚奧特的二壘安打進帳2分保險分取得9：2領先，同時沃德在敲出三壘安打後，離完全打擊僅差一支一壘安打，可惜最終未能達成。8上拉米瑞茲敲出單場第二發全壘打，將比數追到4：9，9下守護者從M.邁爾斯（Mike Mayers）拿下1分，終場天使以9：5收下勝利。

此役大谷翔平的速球狀況最好，共投42顆速球，佔總用球數49%，比賽前平均35.9%使用率高上許多。滑球今天狀況沒有前幾場好，但仍投了20顆（使用率23%，賽前平均33.8%）是投最多的變化球，此外他指叉球與曲球也都有使用，指叉投出11顆，曲球使用率增加10顆（使用率12%，賽前9.5%），還有3顆卡特球。

打擊方面大谷翔平手感也有回溫，前兩打席敲出滾地出局的他，第三打席就敲出強勁（擊球初速106.7英哩）的中間方向一壘安打，第四打席更是擊出初速達108.2英哩，帶有1分打點的二壘安打，第五打席大谷再度敲安，擊出中右外野方向德州安打，單場三安猛打賞，打擊率上升到2成38。

根據紀錄指出，大谷翔平今天擔任先發投手且繳出三安猛打的表現，在天使隊史上只發生過5次，上一次是Jarrod Washburn在2001年7月7日，1970年的Clyde Wright曾締造兩次，最早則要追溯到1962年的Ken McBride。

大谷翔平敲出二壘安打安全上壘。（美聯社）

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