MLB》大谷翔平5局好投加猛打賞奪勝！ 再寫隊史21年紀錄

大谷翔平5局好投外帶三安猛打,收下本季第2勝。

〔體育中心/綜合報導〕大谷翔平在今天,本季第四場先發對陣守護者,主投5局失2分退場,且獲得隊友分數奧援收下第2勝,打擊手感也回溫,單場三安猛打,終場天使以9:5擊敗守護者。

首局大谷翔平遭遇亂流,被拉米瑞茲(Jose Ramirez)逮到失投的滑球敲出一發2分彈,二出局後又被敲安上壘,最後才飆K收下最後一個出局數。

不過大谷翔平今天的火力支援來得很早,1下就靠楚奧特(Mike Trout)與倫登(Anthony Rendon)的安打追平比數,2下沃德(Taylor Ward)更敲出一發滿貫彈幫助球隊取得6:2領先,4下沃許(Jared Walsh)的安打再進帳1分保險分,早早取得7:2領先。

