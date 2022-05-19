泰國賽》30分鐘就夠！李洋／王齊麟強壓丹麥組合 晉級男雙8強

李洋／王齊麟晉級男雙8強。（Badminton photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕東京奧運金牌「黃金男雙」李洋／王齊麟，今天在超級500系列泰國羽球公開賽，以21：15、21：14收拾丹麥貝伊（Jeppe Bay）／摩爾菲德（Lasse Mølhede），晉級男雙8強。

世界排名第4的李洋／王齊麟上週在湯瑪斯盃世界男子團體錦標賽，4場出賽全部直落2獲勝，逐漸重拾狀況的他們本週再戰泰國賽，榮膺男雙第二種子。

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李洋／王齊麟晉級男雙8強。（Badminton photo提供）

李洋／王齊麟前一場以直落2力退土銀的隊友張課琦／柏禮維，這回遇到首次交手的丹麥組合，麟洋配很快就進入狀況，一路領先把第一局收下，在第二局更是持續壓著對方打，最多以14：4大幅領先，最終只花30分鐘就晉級。

李洋／王齊麟明天將在8強過招世界排名第6的馬來西亞組合蘇偉譯／謝定峰。大馬組合16強以21：18、21：16力退台灣另組男雙李哲輝／楊博軒。麟洋配過去4次交手蘇偉譯／謝定峰，雖然取得3勝優勢，但去年11月印尼大師賽由大馬組合獲勝。

李洋／王齊麟晉級男雙8強。（Badminton photo提供）

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