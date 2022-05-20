十項全能》王晨佑打破高懸36年紀錄 黃偉哲接見表揚

台南市長黃偉哲（左）表揚長榮大學十項全能選手王晨佑（中）。（南市教育局提供）



〔記者洪瑞琴／台南報導〕長榮大學王晨佑於今年全國大專校院運動會中，在男子組十項全能，以7655分摘金，打破由古金水於1986年所締造高懸36年的大會紀錄，躍居史上第4傑，更是本世紀國內10項全能最佳紀錄，市長黃偉哲今（20）日接見表揚，同時為其他運動選手加油打氣。

王晨佑畢業於南市永仁高中，國小原是練羽球，上了國中後展現田徑天賦，並接受專任運動教練楊清隆的指導，大學也留在臺南銜續訓練，在去年的全大運原有機會打破紀錄，卻因雙腿抽筋而錯失機會，但仍順利拿到杭州亞運的門票，成為16年來我國首位進軍亞運的10項全能選手。

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黃偉哲表示，王晨佑歷經1年的調整及訓練，終於如願打破全大運高懸36年的紀錄，並締造個人最佳成績，精神令人敬佩。

此外，新化高工短跑好手魏浩倫在臺灣時間19日晚間參加世界中學生運動會，與隊友洪孟隆、曹廣鈞、林仲威在男子異程接力中，魏浩倫在第1棒100公尺展現他的強項實力，為臺灣順利搶下金牌。

教育局長鄭新輝表示，今年是南市學校運動團隊實力大爆發的1年，在競爭者眾多的學生乙級聯賽中，共有5校6運動團隊獲得前五名的優異成績。

成軍逾1甲子的六信高中橄欖球隊，在今年全國橄欖球錦標賽雖僅獲得殿軍，但球隊抱持不放棄的精神，終於在全國7人制橄欖球錦標賽發揮堅強實力擊敗其他強隊，奪下亞軍，重返榮耀。

南市體育處表示，南市將承辦明（2023）年全國運動會，除了持續投入選手培訓及照顧外，亦成功爭取到中央經費1億7千萬整建各競賽場館，打造更優質友善的訓練環境。

台南市府表揚今年學生運動聯賽暨全國體育賽會優秀選手。（記者洪瑞琴攝）



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