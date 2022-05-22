籃球》烏克蘭男籃總經理感謝鋼鐵人 盼國家隊來台移訓再見

烏克蘭總經理安德里感謝高雄鋼鐵人的照顧及所有台灣球迷的支持。（高雄鋼鐵人提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕 P. LEAGUE+高雄鋼鐵人援助來台遠離戰火的烏克蘭男籃國家隊職員，日前已結束為期一個半月的交流離開台灣，準備世界盃資格賽，並積極籌備之後來台移地訓練的相關細節。

因烏克蘭發生戰火，導致烏克蘭國家隊集訓過程遇到諸多阻礙，鋼鐵人也予以協助，除了籃球專業交流之外，也期盼盡力協助移地訓練事宜，而烏克蘭國家隊經理安德里（Andrii Lebediev）日前已離台，先飛到拉脫維亞與國家隊球員及其他職員會合，再一同前往義大利展開一系列備戰世界盃資格賽之旅。

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烏克蘭國家隊總經理安德里、球隊賽務艾蘿納（AlonaTarhonii）、隊醫暨防護員波哥丹（Bogdan Karnaukh）及其妻子在台期間，和高雄鋼鐵人球團及相關單位建立良好且緊密的關係，互相交流分享籃球相關經驗，來台期間品嚐台灣名產珍珠奶茶與高雄在地美食，結果最愛台灣「鍋貼」及「蝦仁炒飯」，也利用空閒時間走訪高雄知名景點蓮池潭、佛光山等，感受東方文化，也前往旗津海岸觀浪享受陽光。

烏克蘭國家隊隊職員一行人前往佛光山，入境隨俗擺出代表佛光山的手勢。（高雄鋼鐵人提供）

安德里返抵歐洲後，也立刻傳訊表達很懷念高雄的好天氣，更再次請鋼鐵人球團轉達，他們感謝台灣民眾的友善熱情，更留下深刻的好印象。

除了感受台灣風土民情、與鋼鐵人進行交流及協助球員防護相關作業外，鋼鐵人表示，安德里積極籌備烏克蘭國家隊至台移地訓練的相關細節，目前持續與相關單位溝通協調中，期盼很快就會有好的結果。

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